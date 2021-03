Cesenatico Camping Village: una vacanza gratis per artisti e lavoratori dello spettacolo

Come è noto è un anno che il mondo dello spettacolo è praticamente fermo. La pandemia ha messo in ginocchio un settore che già aveva delle criticità, facendo emergere tutte le difficoltà. Per contrastare il problema è degno di nota quanto proposto dal Cesenatico Camping Village.

La struttura ricettiva della Riviera Romagnola ha pensato di offrire una vacanza gratis ai lavoratori dello spettacolo. Una categoria che da un anno vive un momento terribile, anche a causa dei mancati o insufficienti sostegni erogati dalle istituzioni.

CESENATICO CAMPING VILLAGE A FAVORE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

“Fare del bene porta sempre bene. Le categorie dello spettacolo sono state colpite pesantemente dal blocco delle attività dovuto alla pandemia Covid-19.”

Questo il messaggio postato su Facebook dal Cesenatico Camping Village e ripreso dalla testata Cesena Today.

“Per una settimana nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre 2021, ospitiamo gratis gli artisti che non hanno lavorato per il blocco delle attività culturali causa Covid. A Cesenatico le nostre piazzole, i nostri bungalow, le nostre casemobili, sono al vostro servizio per l’estate 2021, gratis. Vogliamo farvi passare una vacanza che possa aiutarvi dopo un anno di difficoltà.”

Un’iniziativa davvero lodevole, nella speranza che l’estate possa portare qualche novità riguardo l’attività musicale e culturale del nostro paese, ormai in ginocchio. Una proposta che arriva da una struttura sita in una zona sempre attenta alla musica e alle attività culturali e di svago.

Foto di hans janssens da Pixabay