Cesare Cremonini rinasce attraverso l’amore col nuovo album ‘Alaska baby’. Per superare i limiti.

Cesare Cremonini annuncia l’uscita del nuovo album Alaska baby.

«Un album nato al confine, in cui un’altra volta ho cercato di superare i miei limiti.

Il tema più importante di “Alaska baby” è quello della rinascita.

Tutte le canzoni sono legate a questo filo. La redenzione, il perdono, la ricompensa, tutto passa attraverso il coraggio di amare, qualcosa che inevitabilmente sentiamo di meritare ma che ci affanna e spaventa.

Siamo tutti bisognosi di questo, di rinascere attraverso l’amore».

Con queste parole, il cantautore emiliano dà notizia dell’arrivo, il 29 novembre, del suo nuovo lavoro discografico intitolato Alaska baby. Il disco sarà disponibile su tutte le piattaforme digitiali e in formato fisico.

Anticipato dal singolo “Ora che non ho più te” – per la terza settimana consecutiva primo in radio e ai vertici delle classifiche di vendita – l’ottavo album in studio di Cremonini solista sarà composto da 12 tracce ed è già disponibile in pre-order in digitale e vinile.

Alaska baby, con il suo titolo cinematografico, si preannuncia come un viaggio esplorativo del nuovo mondo di Cesare Cremonini. La tracklist è composta da 12 brani autobiografici di cui il cantante è anche produttore artistico insieme ad Alessandro De Crescenzo e Alessio Natalizia.

