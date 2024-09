Cercare sé stessi in un mondo in continua trasformazione: il manifesto techno/onirico di cmqmartina

cmqmartina torna con il nuovo singolo prodotto da Ceri “Kids never sleep“, fuori venerdì 27 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per Columbia Records\Sony Music Italy.

La cantautrice monzese trova la sua identità artistica nell’unione tra il cantautorato italiano e la cultura del clubbing; pubblica il suo primo singolo, “Lasciami andare!“, nel 2019, brano fin da subito molto apprezzato da pubblico e critica, che l’anno successivo porterà ai provini di X Factor Italia. A febbraio 2020 pubblica il suo primo album, intitolato “Disco“, firma in seguito un contratto con Sony Music Italy e nel 2021 esce il suo secondo progetto “Disco2“, seguito da “Vergogna” nel 2022.

cmqmartina – kids never sleep: significato del brano

Il nuovo brano “Kids never sleep“, genere nu-dance dalle atmosfere techno, è un manifesto onirico sulla ribellione e sulla ricerca di sé stessi in un mondo in continuo cambiamento, dedicato in particolare a chi trova rifugio solamente di notte, al buio di una dance floor.

L’artista vuole coinvolgere totalmente l’ascoltatore, catapultandolo in un rave dove risulta impossibile restare fermi e ballare diventa un atto liberatorio e catartico.

“kids never sleep è un inno agli spazi di espressione. Una narrazione della provincia grigia e agitata, che conserva negli angoli le risorse e i desideri bambini che la notte ci tengono svegli. Un incitamento a non farsi imbrigliare, a tornare alla purezza cercando la propria strada attraverso il buio.” racconta Martina Sironi, in arte cmqmartina.

Foto di copertina di Samuel Costa