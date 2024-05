Cassandra, dall’incontro con Andreea nasce il nuovo singolo “1000 Pezzi”

Si intitola “1000 Pezzi” (Mescal / ADA Music Italy) il nuovo singolo dei Cassandra in collaborazione con Andreea, disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 3 maggio.

Il brano arriva dopo la pubblicazione, lo scorso dicembre, del secondo album della band fiorentina dal titolo “Un glorioso disastro”.

CASSANDRA, “1000 PEZZI” FEAT. ANDREEA

Con “1000 Pezzi” i Cassandra inaugurano un nuovo progetto musicale grazie ad una fresca collaborazione con Andreea.

Questo incontro – tra due mondi apparentemente lontani – ha infatti creato un lampo di luce, riassumibile in questo nuovo brano, che i Cassandra raccontano così:

“Atomi ubriachi che casualmente sbattono tra di loro, legandosi e spaccandosi in un apparente casualità, ma che in realtà genera tutto ciò che siamo e che sentiamo: le nostre paure, i nostri magoni, la nostra ansia da prestazione, i pochi soldi per mangiare giusto dal cinese, le sere in cui ci sentiamo invincibili, quei rapporti che tanto ci destabilizzano quanto ci attraggono, tutto quell’ordinato caos che è la nostra vita. Che poi, all’improvviso, senza accorgersene, ci si ritrova l’infinito in mezzo ai denti”.

“Ci sono notti per volare e tatuaggi che non vuoi vedere / Anime tenute insieme da uno sputo e niente più / Fammi vedere come andiamo in mille pezzi”