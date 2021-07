Nuovo singolo per la vincitrice di X Factor... Casadilego pubblica "Millepiani"

Casadilego Millepiani testo e significato del nuovo singolo in uscita in radio e sulle piattaforme digitali il 16 luglio 2021.

Dopo la vittoria dello scorso dicembre nell’ultima edizione di X Factor, dove ha militato nel team di Hell Raton, le apparizioni di Casadilego sono state pochissime. Prima ha affiancato Francesco Renga nella serata delle cover di Sanremo 2021, quindi ha aperto qualche settimana fa una delle date milanesi del tour di Emma.

Ora per la giovanissima cantautrice è tempo di pubblicare un nuovo singolo inedito, Millepiani, con Columbia Records / Sony Music Italy.

Casadilego millepiani testo e significato

Il nuovo brano sarà disponibile ovunque venerdì 16 luglio ed è già in pre save qui. A seguire la copertina del singolo.

Millepiani arriva a sette mesi di distanza dalla pubblicazione dell’EP omonimo di Casadilego. Questo nuovo singolo è prodotto da Jvli e scritto dalla stessa Casadilego che lo racconta così:

“Millepiani è un pezzo con un sapore estivo e leggero, ma il retrogusto è malinconico. Con i suoni quasi club, ma l’attitudine alternative pop e bedroom pop, ha il mood di una strada di campagna al tramonto e la città di notte.”

Pensa se non fosse niente per sempre

I’m not deserve it, but there’s nothing better.

Suona come ciao, hai detto mille cose, basta.

Mmh

È come fossimo appesi a un filo,

Filo di un tram

Filo di vento.

Succede ancora, ancora

il cuore falò

Che invento mille piani

Come will with New York

Non lo so se tutto quello che dico rimane tra noi o la strada lo sa,

questa stanza lo sa.

Non lo so se ci perdiamo sta volta e riusciamo a trovare il sentiero di casa

forse tornerò a casa.

Dove sei tu (tu uh)

Sono i voli di notte se perderò il sonno

e che tu (tu uh)

sei quei voli di notte

ma hai fermato il tempo

Sei tu, senza dargliene nemmeno quel poco di senso,

Sei tu (tu uh)

Tu.

Canti carrion come nessuno guardasse

I am not deserve it, but there’s nothing better

Senza dire ciao, sognando in giro e basta.

Non lo so se ci perdiamo stavolta

e riusciamo a trovare il sentiero di casa,

forse tornerò a casa.

Dove sei tu (tu uh)

sono i voli di notte se perderò il sonno

e che tu (tu uh)

sei quei voli di notte

ma hai fermato il tempo

Sei tu (uuh uuh)

Senza dargliene nemmeno quel poco di senso

Sei tu (tu uh)

Tu.

Sotto le luci dove camminiamo

toxic with me alla radio

Hai perso tutto anche se non è vero

infatti hai tutto in tasca,

in testa non sai più chi sei.

(Chi sei)

Uuh Tu chi sei?

(Tu chi sei?)

Tu chi sei?

Tu chi sei?

(Tu chi sei?)

Dove sei tu (uuh)

sono i voli di notte, se perderò il sonno

e che tu (tu uh)

sei quei voli di notte ma hai fermato il tempo

Sei tu uuh uuh

Senza dargliene nemmeno quel poco di senso,

Sei tu,

Tu