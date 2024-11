La cantantessa sta tornando… esce a dicembre un nuovo album di Carmen Consoli

A tre anni dall’ultimo album, Volevo fare la rockstar (2021), Carmen Consoli torna con un nuovo progetto, il primo album con distribuzione ADA dopo quasi trent’anni di pubblicazioni con Universal Music.

La carriera discografica della Cantantessa è iniziata nel 1996 con l’album Due parole, seguito da 8 dischi di inediti, 3 live album e una raccolta. Nel corso degli anni, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, premi della critica e ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo, l’ultima nel 2000 con In bianco e nero.

Venerdì 20 dicembre 2024 uscirà il doppio vinile Terra ca nun senti (Live in Siracusa), pubblicato dalla sua etichetta, Narciso Records, con distribuzione ADA.

Carmen Consoli il nuovo album

Il progetto ripropone parte dello straordinario concerto che Carmen Consoli ha portato sul palco del Teatro Greco di Siracusa il 15 luglio 2023, uno spettacolo dedicato alla sua terra, alla cultura, ai paesaggi e alle tradizioni della Sicilia.

Quel live è il risultato di un lungo lavoro iniziato con la fondazione della prima Orchestra Popolare Siciliana, nata per custodire, valorizzare e reinterpretare il patrimonio musicale tradizionale siciliano, attraverso suoni, liriche e strumenti ancestrali.

Nell’Orchestra troviamo musicisti storici della Consoli come Massimo Roccaforte (chitarra e mandolino), Puccio Panettieri (batteria) e Marco Siniscalco (basso e contrabbasso), insieme a musicisti popolari e maestri provenienti dalla musica classica, tra cui:

Valentina Ferraiuolo

Gemino Calà

Adriano Murania

Emilia Belfiore

Luigi De Giorgi

Claudia Della Gatta

Max Dedo

Enrico Luca

Francesco Barbaro

Cristian Raneri

Roberto Raneri

Giovanni Cucuccio

Mariachiara Buonocore

Fabiana Ferrente

Ilaria Bonan

Egle Denaro

Manuela Caserta

Con l’Orchestra, Carmen ha rivisitato i suoi classici e brani della tradizione siciliana, alcuni dei quali compongono la tracklist del disco. Tra i pezzi spiccano successi come Fiori d’arancio, Il pendio dell’abbandono, L’ultimo bacio, Parole di burro e Mio zio, accanto a composizioni più recenti come Volevo fare la rockstar e Le cose di sempre.

Non mancano brani di ambientazione o lingua siciliana come Maria Catena, Masino, A’ finestra, Buttana de to ma’, Cunta e canta e Terra ca nun senti dell’indimenticabile Rosa Balistreri.

Il concerto ha incluso anche letture dedicate a grandi figure della storia sociale e culturale siciliana, tra cui una toccante interpretazione su Rosa Balistreri e un tributo a Peppino Impastato, rispettivamente affidati a Donatella Finocchiaro e Giovanni Impastato.