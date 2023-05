Torna Carl Brave con "Lieto fine", una dedica alla città capace di possederti.... Roma. Annunciato anche l'album "Migrazione"

Carl Brave Lieto fine testo e significato del nuovo singolo dell’artista che farà parte dell’album Migrazione, un piano sequenza sulla vita del cantautore disponibile dal 9 giugno per s.p.q.r Music/Columbia Records/Sony Music Italy.

Come Lieto Fine ci accompagnerà per le strade del Gianicolo e tra il calore dei tifosi della curva sud dell’Olimpico, anche il concept del disco sarà fortemente romanocentrico. Il rapporto dell’artista con la sua città è un rapporto d’amore viscerale e in Migrazione ci saranno le strade, i quartieri, le luci, le atmosfere nostalgiche e le sensazioni che solo una grande bellezza decadente come Roma può dare.

Nel frattempo, sono stati annunciati anche i primi appuntamenti del tour estivo di Carl Brave, che lo porteranno nei migliori Festival della penisola tra giugno, luglio e agosto. Qui a seguire le date prodotte da OTR Live in cui l’artista presenterà dal vivo i brani del suo nuovo album:

23 giugno – BOLOGNA – Oltre Festival

24 giugno – BERGAMO – Nxt Station

3 luglio – COLLEGNO (TO) – Flowers Festival

10 luglio – FIRENZE – Ultravox

11 luglio – PADOVA – Sherwood Festival

16 luglio – LUGANO – Longlake Festival

19 luglio – MONTORIO AL VOMANO (TE) – Gran Sasso Live

22 luglio – ORVIETO (TR) – Orvieto Sound Festival

27 luglio – NAPOLI – Noisy Naples Fest Arena Flegrea

28 luglio – ROMA – Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”

1 agosto – GALLIPOLI (LE) – Parco Gondar

2 agosto – PATTI (ME) – Indiegeno Fest

11 agosto – MONTE URANO (FM) – Bambù Festival

12 agosto – CASTIGLIONCELLO (LI) – Castiglioncello Festival

16 agosto – DIAMANTE (CS) – Teatro dei Ruderi

26 agosto – SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) – Piazza del Popolo





CARL BRAVE LIETO FINE SIGNIFICATO DEL BRANO

Il cantautore romano torna con un omaggio alla sua città, Roma, fuori da venerdì 19 maggio per s.p.q.r Music/Columbia/Sony Music. Il brano tra l’altro è stato presentato in anteprima sul palco del Concerto del Primo Maggio Roma.

Ci sono città che entrano nelle ossa, sotto la pelle. Che non sono soltanto lo sfondo delle nostre vite, ma in qualche modo le plasmano. Il rapporto di Carl Brave con la sua Roma è un legame d’amore profondo e viscerale, che ha deciso di onorare in Lieto fine.

Il brano ci accompagnerà per le strade del Gianicolo, tra il calore dei tifosi della curva sud dell’Olimpico, con quell’atmosfera nostalgica che solo una grande bellezza decadente come Roma può restituire.

Carl Brave lieto fine testo

Coatti con il Porsche

Si fanno il lungomare

Io sto come in K-Hole

Sembra un’ eternità

La polizia a cavallo

Imbottiglia le strade

Turisti a Mr.Brown

A bere la città

Le curve del Gianicolo

La vista mozza il fiato

E mi sento ridicolo

Quando ti scrivo a caso

Che ne ho bevute troppe

E ricucio le toppe

Cancella questa notte

Il cielo che tuona, le curve di Roma

tu in auto che Mettevi Ma Ma Ma “My Sharona”

Eri un tocco di classe eri una Rabona

La cosa più bella inventata fin’ora

Il rosso ti dona

la tua vita nuova

Cercavo una rogna e mi sei cascata sopra

Noi in mezzo all’ Olimpico a fare la ola ancora e ancora

Cerco un lieto fine

Ancora

Ancora

Noi tra favole e favelas

Non mollare mai la presa

Vinceremmo il premio strega se scrivessimo di noi

E mi butterò sull’alcool, e lo so che avrò la peggio

Come un pugile attempato contro un giovane se stesso

Non avevi tutti i torti

È una notte alla Bukowsky

Forse mi farò un safari

Tra i leoni da tastiera

In giro solo L’Italpol

E domani c’ho una call

A cui non risponderò

Di me

Il cielo che tuona, le curve di Roma

tu in auto che Mettevi Ma Ma Ma “My Sharona”

Eri un tocco di classe come una Rabona

La cosa più bella inventata fin’ora

Il rosso ti dona, la tua vita nuova

Cercavo una rogna e mi sei cascata sopra

Noi In mezzo Olimpico a fare la Ola ancora e ancora

Cerco un lieto fine

Ancora

Ancora

E mi hai strappato come fossi un cerotto

Che nascondeva tutti i tagli che hai

solo io sapevo che c’era sotto

C’era un mare di guaI