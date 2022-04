Carl Brave e Max Gazzé tornano a collaborare con il singolo Cristo di Rio

Max Gazzè Carl Brave Cristo di Rio testo del nuovo singolo. È una nuova collaborazione fra Max Gazzé e Carl Brave: è uscita il 22 aprile in tutte le piattaforme di streaming e in radio (sotto etichetta Epic/Sony Music) Cristo di Rio. Il titolo del pezzo fa riferimento alla celebre statua che domina la città di Rio de Janeiro, in Brasile.

La canzone è stata definita come “Un mix perfetto di sonorità ricercate e spensieratezza bohémien dove beat e synth si uniscono agli strumenti suonati”. Il brano mescolerà sapientemente pop ed elettronica, in linea con quello che i due artisti già ci hanno proposto in passato.

Cristo di Rio arriverà a tre anni e mezzo di distanza dal successo di Posso, tutto questo mentre Carl Brave è attualmente impegnato in altri importanti progetti. L’artista romano sta preparando il suo nuovo tour estivo e ha di recente avuto la fortuna di collaborare con Netflix per un nuovo brano: Carl Brave è stato scelto per comporre il brano portante (omonimo) del film La svolta”

L’artista è inoltre autore della musica inserita nella mostra CRAZY – la follia nell’arte contemporanea in esposizione al Chiostro del Bramante di Roma.

Max Gazzè Carl Brave Cristo di Rio testo

non ci

uoo

uooo oh oh oh

uoo

uoo oh oh

Mattino presto

La luna è prepotente

Nel cielo aspetta il sole

Per un altro saluto

Ma non toccarsi mai

Diventa pesante

Se sono miliardi di anni

Che ti passa davanti

Qualcuno che non puoi toccare

Lo vedi sfuggire

Le auto le sento

A distanza la notte

Rimbalza il fischio dei freni

Che canta canta canta canta

Non voglio ammettere che stavo da Dio

Che ogni sorriso tuo colora l’oblio

Sto qua a braccia aperte

Come il Cristo di Rio

Hai detto basta

E basta l’ho detto anch’io

La distanza tra di noi

È direttamente proporzionale

Alla distanza tra i due poli e anche di più

E poi fai tu

Se vuoi ricostruire il puzzle

Io ci sono ma trovarci un pezzo buono

Di noi due la vedo dura

Ma ti salverò in corner

Ti scatterò una foto

Come un fotoreporter

O un turista di Tokyo

Le auto le sento

A distanza la notte

Rimbalza il fischio dei freni che canta

Non voglio ammettere che stavo da Dio

Che ogni sorriso tuo colora l’oblio

Sto qua a braccia aperte

Come il Cristo di Rio

Hai detto basta

E basta l’ho detto anch’io

Non voglio ammettere che stavo da Dio

Che c’è il sorriso tuo nel sorriso mio

Sto qua a braccia aperte

Come il Cristo di Rio

Hai detto basta

E basta l’ho detto anch’io

A a arrocco la torre

Salviamoci in corner

Non ci sta più tempo

Per un retro-front

A a amore che corri

Come un centometrista

E mi dai una pista

Non voglio ammettere che stavo da Dio

Che c’è il sorriso tuo nel sorriso mio

Sto qua a braccia aperte

Come il Cristo di Rio

Hai detto basta

E basta l’ho detto anch’io

Non voglio ammettere che stavo da Dio

A braccia aperte come il Cristo di Rio