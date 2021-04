Cara scrive con Davide Simonetta, Edwyn Roberts e Paolo Antonacci il nuovo singolo, “Il primo bacio”

Cara Il primo bacio testo e significato del nuovo singolo della giovane artista, fuori dal 28 aprile per Polydor / Universal Music.

Il brano arriva dopo la pubblicazione del primo EP dell’artista pop, 99, e sopratutto dopo il successo del brano in duetto con Fedez, Le feste di Pablo.

Il primo bacio ha il duro compito di riuscire a far meglio degli ultimi brani pubblicati dall’artista. Dopo il successo da 22 milioni di stream del brano con Fedez infatti Cara, nonostante l’inserimento in Radar Italia, playlist editoriale di Spotify, non è riuscita ad arrivare neanche lontanamente vicino al milione di stream con i successivi singoli.

Cara il primo bacio testo e significato

“Non siamo bravi a restare fermi, facciamo di tutto per non abituarci, a volte ci abbracciamo, a volte ci prendiamo in giro. Questo brano è quello che sembra, è fare quello che facciamo tutti per stare bene, anche quando succede che ci pentiamo il giorno dopo“

Questo è il claim di lancio del nuovo singolo scritto da Cara insieme a Davide Simonetta (che ha prodotto anche il brano come d.whale), Edwyn Roberts e Paolo Antonacci.

A seguire testo e audio del brano.

Io non lo so cosa mi attira

l’adrenalina o la tua saliva

sì, però con quei messaggi per capirti che fatica

rubami tutto, prendi la mira

come se fosse la malavita

sa di granita, serotonina, mi lecco le dita, ciao

sì, però quanto sei bello

andiamoci adesso, lontano da qui

comunque sappi che se tanto mi dà tanto

finiamo in un’auto con l’Arbre Magique, oh sì

Il primo bacio sapeva di birra

come si sta bene nella tua camicia

ma in fondo per noi non era che un modo per stare in vita

per non abituarci, guida piano se parti

ma se ti dicessi che

Il primo bacio sa di tè

il primo bacio mi rovina

Ii primo bacio non mi fido

mi è successa una cosa del tipo

il primo bacio stavi zitto

il primo bacio fa un po’ schifo

il primo bacio non lo dico

Mi hai detto “Ti amo” in mezzo alla pubblicità

ma non dovеvi farti la mia amica?

tanto non fa per noi questa luna fantastica

una storia bellissima

sì, pеrò quanto sei bello

lo scrivo nel cesso di un Autogrill

comunque sappi che se tanto mi dà tanto

non posso evitarlo, mi piaci così, eh sì

Il primo bacio sapeva di birra

come si sta bene nella tua camicia

ma in fondo per noi non era che un modo per stare in vita

per non abituarci, guida piano se parti

ma se ti dicessi che

Il primo bacio sa di tè

il primo bacio mi rovina

il primo bacio non mi fido

mi è successa una cosa del tipo

il primo bacio stavi zitto

il primo bacio fa un po’ schifo

il primo bacio non lo dico

Non ci capiamo mai, mai, mai, mai, mai

vieni, vienimi a prendere

vieni, vienimi a prendere

mai, mai, mai, mai, mai

vieni, vienimi a prendere

vieni, vienimi a prendere

Ma in fondo per noi non era che un modo per stare in vita

per non abituarci, guida piano se parti

ma se ti dicessi che

Il primo bacio sa di tè

il primo bacio mi rovina

il primo bacio non mi fido

mi è successa una cosa del tipo

il primo bacio stavi zitto

il primo bacio fa un po’ schifo

il primo bacio non lo dico

io non te lo dico