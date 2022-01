Cara Calma, rock band bresciana, pronta a lanciare contro etichette e mercificazioni, l’album “GOSSIP!”

I Cara Calma, band formata Riccardo, Gianluca (ex UponThisDawning), Cesare (ex My Breathing Harmony), Fabiano (ex My Breathing Harmony e Koen), pubblicano venerdì 14 gennaio per Piuma Dischi il nuovo album, GOSSIP!

Il disco arriva dopo la pubblicazione di tre singoli appartenenti a questo nuovo capitolo discografico: Altalene, VMDV e Consumarci. Il disco riscrive la storia e il presente del gruppo bresciano, a quasi tre anni dal secondo album Souvenir.

I Cara Calma suonano insieme dal 2017. Quattro esistenze musicali diverse e distanti: Gianluca calcava importanti palchi statunitensi grazie al contratto discografico con la label californiana Fearless Records mentre Cesare e Fabiano erano protagonisti di un interessante progetto post-hardcore spacca muri.

Dopo un anno arriva il disco d’esordio co-prodotto da Karim Qqru (The Zen Circus), Sulle Punte Per Sembrare Grandi, uscito per Cloudhead Records / Phonarchia Dischi.

Nel 2019 esce Souvenir, secondo disco della band, portato sui palchi di tutta Italia con oltre 50 date, incluse partecipazioni a importanti festival estivi come l’Home Festival e Albori Music Festival oltre alle aperture per Fast Animals and Slow Kids, Ministri, Omar Pedrini, I Hate My Village e Punkreas.

CARA CALMA GOSSIP!

Nel 2021 inizia un nuovo capitolo musicale della band. Il singolo Altalene conquista la copertina della playlist Rock Italia di Spotify ed entra in rotazione nella Rock Chart e New Zone di MTV Music.

GOSSIP! è un titolo che vuole definire fin da subito la lucidità con cui i Cara Calma guardano alla musica, dopo anni di tour, club e palchi: anni in cui la musica è stata sudore e sacrifici.

È in questa direzione che si crea un contrasto con un mondo sempre più fatto di mercificazione, etichette e gossip. Il nome del disco nasce così in un gioco dei contrari, per sottolineare e rimarcare con orgoglio una via diversa, per canzoni in cui la band ha sempre buttato dentro emozioni, storie ed esperienze.

Questa la tracklist del disco:

Balla sui tetti Una festa Consumarci Figli senza nome Altalene Per un attimo VMDV Un calcio dopo l’altro Kernel Dedica

Foto di Valentina Cipriani