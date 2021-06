Capo Plaza: ecco la tracklist con nuovi brani e duetti di Plaza Deluxe Edition

Lo show andrà in onda in cinque puntata su Italia 1 a partire da metà luglio.

A quanto pare esistono guide miracolose che rendono gli artisti autonomi e di successo mandandoci tutti a casa, come no.

"Riflettete sul fatto che in Italia c'è ancora una forte chiusura mentale. Non siamo liberi di essere le persone che vogliamo essere" ha commentato l'artista.

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

E' uscito il nuovo album di Baby K Donna Sulla Luna, che arriva tre anni dopo Icona. L'artista ne ha parlato in conferenza stampa, argomenti poi approfonditi in una videointervista.

Federica Carta e MyDrama protagoniste di un nuovo singolo in cui le due giovani artiste dimostrano di non avere paura a lanciare messaggi importanti.

Cari uffici stampa, manager o editor di Spotify, avete forse fatto il vostro tempo?

