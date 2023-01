Scopriamo le 75 canzoni italiane più belle uscite nel 2022 insieme al nostro critico musicale

Le Canzoni italiane più belle del 2022 secondo il nostro critico musicale, Fabio Fiume.

Abbiamo scelto a Fabio di scegliere quali per lui sono state le canzoni più significative di quest’anno appena concluso… un compito di certo non facile se contate che ci sono state settimane dell’anno con anche 120 nuove uscite. E Fabio ha tenuto conto di quante più canzoni possibili perché, come sapete, lui come All Music Italia, dà molta attenzione ai cosiddetti emergenti, da noi chiamati Generazione Boh. E infatti in questa classifica nei troverete diversi.

Da Marco Guazzone a Uno Sbirro qualunque, da x ad Angelina Mango che Fiume ha recensito con tre brani, tutti con un voto sopra il 7 e mezzo, da prima di Amici.

La richiesta del nostro direttore? “La Top 100 o la Top 50, capisci tu, delle canzoni che meritano di essere ascoltate, riascoltate o scoperte di questo 2022. Fabio ne ha scelte 75. Con 50 rischiava di lasciare fuori canzoni che meritavano di essere segnalate, con 100 di metterne troppe. Il suo è un mix tra le canzoni che Fabio ha ascoltato di più mixate al suo giudizio di critico musicale tenendo conto anche della piacevolezza d’ascolto e della resa commerciale.

Spoiler… nella pagina a seguire troverete la Top 75. Otto brani (su 25) provengono dal Festival di Sanremo. Gli artisti con più presenze? Diversi e molto diversi tra loro a pari merito con due canzoni:

Irama, Andrea Sannino, Emma Marrone, Jovanotti, Blanco, Niccolò Fabi e, grazie a partecipazione in brani di altri artisti (o con altri artisti), anche Lazza, Tananai, Elisa e Cesare Cremonini. Sono loro gli hit maker di quest’annata.

Quindi che aspettate? Cliccate in basso su continua per scoprire Le Canzoni italiane più belle del 2022.