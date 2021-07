Canzoni dell'estate 2021... la classifica dei brani più streammati su Spotify

Canzoni dell’estate 2021. La battaglia dei tormentoni per la bella stagione è partita. Per alcuni già dal mese di maggio, per altri nelle ultime settimane.

All Music Italia ha deciso di andare ad analizzare chi sta ottenendo i risultati migliori per quel che riguarda lo streaming su Spotify. Ma non solo, proprio perché alcuni brani sono usciti molto prima rispetto ad altri, avendo così maggior tempo per accumulare ascolti, nella seconda pagina di questo articolo troverete la classifica reale.

Cosa significa classifica reale? Ve lo spiegheremo nella prossima pagina. Per il mondo andiamo a conoscere le canzoni dell’estate 2021 con più ascolti (dati aggiornati all’8 luglio).

Vi ricordiamo inoltre che All Music Italia ha realizzato una playlist dell’estate con i le hit dei nomi noti ma anche con artisti meno conosciuti. Seguitela se vi va, contiamo su di voi!

CANZONi DELL’ESTATE 2021: i brani più streammati su Spotify

Malibù – Sangiovanni 54.489.835 Loca – Aka 7even 27.052.326 Mille – Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti 22.178.156 Un bacio all’improvviso – Rocco Hunt & Ana Mena 16.155.153 Mi fai impazzire – Blanco & Sfera Ebbasta 15.893.865 Pistolero – Elettra Lamborghini 13.947.222 Salsa – J-Ax & Jake La Furia – 10.601.536 Marea – Madame 8.092.761 Shimmy shimmy – Takagi & Ketra con Giusy Ferreri 6.581.272 Tuttecose – Gazzelle con Mara Sattei 6.268.650 Mohicani – Boomdabash con Baby K – 5.831.411 Movimento lento – Annalisa con Federico Rossi 5.165.432 Makumba – Noemi & Carl Brave 5.163.700 Boca – Gaia & Sean Paul 4.630.062 La prima estate – Deddy 4.577.533 Melodia Proibita – Irama 4.476.713 Cabriolet panorama – The Kolors 4.244.947 Open bar – Il Pagante 3.459.657 Un altro ballo – Fred De Palma – Anitta 2.954.750 Ma stasera – Marco Mengoni – 2.173.979 Che sogno incredibile – Emma & Loredana Berté 1.635.786 Senorita – Clementino & Nina Zilli 1.283.030 Falene – Michele Bravi feat. Sophie and the Giants 853.123 Meglio di sera – Emma Muscat con Astol & Alvaro De Luna 830.050 La mia felicità – Rovazzi feat. Eros Ramazzotti – 816.824 L’estate più calda – Pierpaolo Pretelli feat. Giorgina – 802.096 L’allegria – Gianni Morandi – 660.193 Fino all’alba – Aiello 553.201 Non è mai troppo tardi – Federico Rossi 444.150 La vacinada – Checco Zalone – 367.572 Passione pentimento – Daniel Cosmic 328.092 Toy boy Colapesce Dimartino & Ornella Vanoni 322.872 Sangria – Anna Tatangelo feat. Beba 62.019

Come vediamo guidano, da Amici 20, Sangiovanni e Aka 7even seguiti da Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti. Ma come dicevamo questa è solo la classifica delle canzoni più streammate, clicca su continua per conoscere la classifica reale.