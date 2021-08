Torneo canzone dell’estate 2021 la classifica della settimana 3: Virginio spodesta Emma e passa in vetta. Neno ancora primo nella New Generation

Canzone Estate 2021. Si è chiusa anche la terza delle sei settimane di voto, che vi ricordiamo avviene sulle nostre pagine Facebook e Instagram) per eleggere le canzoni dell’estate 2021 in un torneo a cui parteciopano 50 canzoni nella categoria Hitmaker e 10 in quella delle New Generation.

Ogni settimana la classifica si riazzera ma tutte le votazioni saranno determinanti alla fine della quarta settimana di voto, ovvero quella che parte da oggi, 8 agosto, alle ore 14.

Questa settimana il dominio di Emma & Loredana Bertè, prime nella categoria Hitmaker nelle prime due settimane, viene spezzato da Virginio con Brava gente. Nelle New generation abbiamo una conferma, per la seconda settimana consecutiva, Neno con C6.

Prima di conoscere la classifica vi ricordiamo che si voterà per un totale di sei settimane, fino a domenica 29 agosto, e che le canzoni vincitrici da voi scelte, saranno rese note mercoledì 1 settembre.

Andiamo ora a conoscere la Top 10 e la Top 3 di questa settimana. Cliccate su continua…