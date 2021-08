Torneo Canzone dell’estate 2021 la semifinale. Partono le votazione sui nostri social

Canzone Estate 2021, la semifinale. Ci siamo, parte da oggi la penultima fase di votazione del nostro torneo per eleggere la canzone di quest’estate.

Due categorie, gli Hitmaker e la New Generation, e due modi per votare attraverso le nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.

Dopo quattro settimane di voto abbiamo sommato il punteggio per ogni settimana e dal risultato della somma abbiamo ridotto da 50 a 25 gli Hitmaker, e da 10 a 5 i New Generation.

Le votazioni partono oggi e si concluderanno sabato 28 agosto alle 23:59. Da quelle nuove votazioni saranno scelti da voi i 15 Hitmaker finalisti e i 3 della categoria New Generation. I risultati saranno resi noti domenica 30 agosto quando inizierà la finale che ci porterà, il 6 settembre, a scoprire le vostre due canzoni dell’estate 2021.

Ma bando alle ciance andiamo a conoscere i 25 finalisti della categoria Hitmaker e i 5 dei New Generation e i relativi codici di voto e come votare per la semifinale a partire dalle 15 di oggi!

