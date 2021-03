Camelia: una storia d’amore dalle sfumature indie nel singolo “Guardami” feat. Donatella Milani

E’ ora disponibile sulle piattaforme digitali Guardami (Bit Records Italy), il nuovo singolo del gruppo indie Camelia. Per l’occasione coinvolta la cantautrice Donatella Milani.

Si tratta di un prodotto musicale dato da una serie di riflessioni ad alta voce sulle metamorfosi a cui tutto e tutti siamo assoggettati. Dalle foglie che lentamente ingialliscono all’emotività e sensorialità che, di tanto in tanto, riverberano e riaffiorano nella mente e lo fanno attraverso flashback in cui i profumi che ogni individuo conserva gelosamente dentro sé si manifestano in tutto la loro potenza, ma amplificata.

Solo una tale carica è capace di non farci scalfire i ricordi e i sentimenti. Gli arrangiamenti del brano son stati curati dal maestro Roberto Gigli.

“Abbiamo scritto ‘Guardami’ con la mitica Donatella Milani con l’ intento di partecipare a Sanremo 2021. La canzone ha delle radici indie, ma non è la solita storia d’amore: è un inno all’amore, perso oppure ritrovato. Si rivolge direttamente al cuore dell’ascoltatore, all’anima della gente comune, creando così un viaggio mentale e illusionistico.”

CAMELIA GUARDAMI FEAT. DONATELLA MILANI

Il brano è accompagnato da un videoclip diretto da Alessandro Sabeone.

Il video inizia nella penombra di una stanza vuota, con un ragazzo immerso nei suoi problemi che trova un attimo di pace fumando una sigaretta. Ed è in quel momento che inizia il suo viaggio mentale che lo aiuterà ad estraniarsi, anche solo per un istante, dai problemi del mondo.

Il viaggio è rappresentato dal percorso di una ragazza che inizia nella suggestiva Via di Piccolomini a Roma e finisce su un parco sopra la città eterna. Lungo il percorso la ragazza si lascia travolgere dal ritmo della canzone, balla come se non ci fosse nessuno intorno, si estrania dal traffico e dalla vita di tutti i giorni. C’è solo lei, la musica e i suoi pensieri.