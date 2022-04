Buon Compleanno Gianluca Grignani: essere fan è amicizia, sognare, condividere

Buon compleanno Gianluca Grignani. Milano, 7 aprile 2022.

Oggi Gianluca Grignani compie 50 anni, il ragazzo della musica italiana, il talento, la promessa, il bello e dannato. Tante parole sono state spese su di lui in questi 28 anni di carriera. Perché su una cosa siamo tutti d’accordo: Grignani, The Joker (come si definisce lui, anche nelle sue canzoni), non lascia indifferenti.

Con ogni suo passaggio e uscita fa parlare di sé.

Buon Compleanno GG. Come quelle lettere incrociate che sono diventate il tuo simbolo che te e tante teste sulla Luna (i fan di prima generazione) si sono tatuati sulla pelle.

Buon Compleanno GG. Perché, se io e il Direttore di All Music Italia siamo qui insieme, un po’ è anche per merito (o colpa?) tua.

Sì, perché io e il Direttore, poco più che ventenni, ci siamo conosciuti davanti ad una discoteca dove avrebbero registrato un programma TV per il lancio dell’album Sdraiato su una Nuvola. Io ero una studentessa universitaria, Massy il sognatore che non ha mai smesso di essere.

Non c’erano ancora i social, ma noi, in un certo senso, li abbiamo creati. Quello che oggi viene definito il “forum giallo”, per il colore dello sfondo, del sito ufficiale di Grignani. E poi mIRC, la chat dove, per entrare, dovevi essere un vero e proprio nerd che conosceva a memoria i codici da digitare per accedere alle stanze pubbliche o passare “in pvt” con un utente. Gli sms si pagavano e io e il Direttore ci sentivamo lì, un po’ squattrinati entrambi.

Grignani è stato l’inizio del viaggio e io, gli sarò sempre affezionata per questo.

Oggi lo chiameremmo journey, il viaggio che, negli anni successivi, ci ha portato a girare l’Italia e vedere centinaia di concerti di Gianluca Grignani, a conoscere l’atmosfera del backstage, i tour book, i viaggi in treno di notte per risparmiare (come dimenticare il Regionale Milano-Roma senza aria condizionata?), le fughe a Catania inseguiti dai fan arrabbiati e quegli altri che, in preda al fanatismo più acuto, ci chiamavano anche 54 volte al giorno per sapere cosa stesse facendo in quell’esatto momento il loro cantante preferito.

Per anni, anche dopo la fine di quell’avventura, ho continuato a ricevere messaggi per lui in questo giorno. Messaggi di persone che mi vedevano come tramite per arrivare al loro idolo e fargli sapere che, per qualche minuto, avevano pensato a lui e volevano fargli gli auguri. Non ho mai avuto modo di farglielo sapere ed oggi, che nessuno più mi scrive per lui, quegli sms un po’ mi mancano.

Buon Compleanno Gianluca Grignani. Perché questi ricordi, vivi nella memoria, sono unici, bellissimi e divertenti sono per te.

Essere fan è sognare, avere una passione da condividere con qualcuno. Come tanti ragazzi di oggi. Non è per forza fanatismo, è unione, vita, amicizia e un pizzico di fuga dal mondo reale.

Buon Compleanno artista, sul palco e nella vita.

Buon Compleanno Gianluca. Non ti ho mai chiamato solo per nome.

buon compleanno GIANLUCA GRIGNANI

PLAYLIST