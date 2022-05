Bruno Santori, direttore d’orchestra a Radio Italia Live, risponde a Marracash: “Non scelto i migliori musicisti per sostenere richieste di playback”

Negli scorsi giorni si è parlato molto della mancata presenza di Marracash al grande concerto in Duomo di Radio Italia Live. L’artista, nonostante le prove del pomeriggio, non si è poi esibito durante la serata. Le sue motivazioni date a mezzo stampa vengono però ora contestate da Bruno Santori, direttore d’orchestra di fama da anni alla guida dei musicisti del live di Radio Italia.

In un’intervista rilasciata negli scorsi giorni Marracash ha spiegato meglio quali sono stati, a sua detta, i problemi tecnici con cui ha giustificato la decisione di non prendere parte all’evento…

Per questo non me la sono sentita perché la Perfomance non sarebbe venuta bella.

Un po’ come ascoltare i Metallica senza chitarra elettrica, per intenderci.

Sostanzialmente un problema di arrangiamento con l’orchestra. Avevamo concordato prima delle partiture in maniera precisa, ma una volta arrivato lì mi sono reso conto che le canzoni suonavano diverse.

Bruno Santori però non ci sta e attraverso il proprio profilo Facebook smentisce le parole del rapper. Innanzitutto il maestro manda un messaggio diretto a Marra:

Caro Marracash le bugie hanno le gambe corte e vedrai che anche questa non andrà molto lontano.

Con i post a seguire Santori è stato ancora più specifico…

Fino a quando si chiamerà Radio Italia Live non sarà mai playback. Se un live fa paura è perché chi vuole fare musica non studia e non si prepara. Io mi sono sempre chiesto il perché di questo fenomeno.

Vuoi vivere di musica, ma non fai nulla per approfondirne la sua conoscenza, eppure i mezzi per poterlo fare ormai esistono e sono tanti e alla portata di tutti […]

Io dico da sempre che per diventare maestro devi avere l’umità di essere allievo.

Da sempre io scelgo tra mi migliori musicisti e strumentisti italiani per formare le mie orchestre, al fine di poter garantire al pubblico dei veri e autentici live. E di certo questo non lo faccio per poi dover sostenere eventuali richieste o pretese di playback!!!