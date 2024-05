Bresh, in “Torcida” la ricerca del vero significato dei luoghi in cui viviamo

Bresh, “Torcida“: significato del testo del nuovo singolo

Anticipato da un breve estratto acustico, condiviso dall’artista sui social, “Torcida” è il nuovo singolo di Bresh, già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download.

Per ascoltarlo in rotazione radiofonica bisognerà invece attendere il 17 maggio.

Bresh, “Torcida”: significato del brano

Scritta da Bresh insieme ad Alessandro De Crescenzo e Zef, che ne ha curato anche la produzione, “Torcida” racconta – attraverso il vortice di esperienze della vita – la continua ricerca del vero significato dei luoghi in cui si vive, ma che non si riescono ad assaporare in quanto scene di film già visti.

Per quanto riguarda il titolo, Bresh prende in prestito un termine del lessico latino-americano, che indica il rumore della tifoseria calcistica tipica delle curve degli stadi sudamericani: luoghi che il cantautore ha esplorato nei suoi ultimi viaggi, allontanandosi dalla routine e da un tempo che corre troppo veloce, per rientrare in contatto con se stesso e tornare a vivere a pieno ogni momento.

Non a caso il singolo si apre con dei versi malinconici in brasiliano, che anticipano il crescendo della strofa, in cui Bresh realizza di commettere gli stessi errori di sempre. Nello specifico, la persona amata viene paragonata prima alla figura mitologica ammaliatrice di Medusa e poi a quella di una sirena: creature con la capacità di imprigionare le loro prede con delle illusioni.

Ed ecco che, così come la persona un tempo amata lo riconduce sempre a una visione ricorrente, il luogo in cui ha scelto di vivere lo porta a sentirsi perennemente insoddisfatto, a voler fuggire continuamente, alla ricerca della vita vera.

Bresh, “Torcida”: testo del brano

Bresh

Sono caduto da solo

L’ho rifatto di nuovo

Come fosse un gioco

Ho detto ancora

Quella parola

Non mi piaceva

Ma sembra vera

Anche se tu

Mi hai dato tutto

E non chiedevi

Ora mi freghi

Eri il mio parco giochi a tema

Eri medusa

Una sirena

Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre

Sotto le luci di una scena ricorrente

E mi hai promesso che mi regalavi un’altra vita

Mica la solita stupida calamita

Cosa mi da questa città

Ho messo i semi nei cantieri

Ho detto si per stare qua

Ma spendo tutto negli aerei

Perché la vita

Mi illumina la strada per l’uscita

La prego per la vita ma non sente

La spingo nel pieno della tua sfida

Fuori sto con vecchi ribelli disadattati

Siamo un blocco di sognatori con gli occhi stanchi

Fanno la fila ma non sanno andare avanti

Hanno le carpe tatuate sugli avambracci

Non posso stare trasmesso su un led

Se cerco il Nirvana e trovo Baudelaire

Se urla la gente

Andre non sente

Se urla la gente

Andre non sente

Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre

Sotto le luci di una scena ricorrente

E mi hai promesso che mi regalavi un’altra vita

Mica la solita stupida calamita

Cosa mi da questa città

Ho messo i semi nei cantieri

Ho detto si per stare qua

Ma spendo tutto negli aerei

Perché la vita

Mi illumina la strada per l’uscita

La prego per la vita ma non sente

La spingo nel pieno della tua sfida

Copacabana

Palleggio sulla riva della playa

Il giro del mondo in mezzo alle dita

Mi levo le scarpe per la partita

Ritorno a testa che gira

La ressa che grida

Portami in alto mollami dalla cima

Sono dopato da tempo

Ormai drogato di vita

Anche se cambio le scarpe

L’asfalto me le rovina

Mi chiedo se sono io

Mi cerco fuori di casa

Sotto una palma c’è vento

In moto sento l’odore della strada

Perché la vita

Mi illumina la strada per l’uscita

La prego per la vita ma non sente

La spingo nel pieno della tua sfida

Copacabana

Palleggio sulla riva della playa

Il giro del mondo in mezzo alle dita

Mi levo le scarpe per la partita

Cosa mi da questa città

Ho messo i semi nei cantieri

Ho detto si per stare qua

Ma spendo tutto negli aerei