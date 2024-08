Estate 2024: dati Spotify alla mano scopriamo i brani di maggior successo (e insuccesso) del momento

Siamo alle porte della fase conclusiva dell’estate, quella che attraverso Ferragosto ci porterà alla fine della bella stagione il 22 settembre prossimo. In attesa di questo rush finale è giunta l’ora, dati Spotify alla mano, di individuare i Top & Flop della bella stagione o meglio i brani dell’estate 2024 di maggior successo.

Per farlo abbiamo voluto dividerli in scaglioni e, nel commentare le perfomance, tenere conto del tipo di artista, dell’esposizione e, a volte, anche degli anni di carriera. I dati sono aggiornati al 6 agosto 2024.

Iniziamo partendo dal basso ovvero dalle canzoni che hanno ottenuto su Spotify da 1.000 ascolti fino a un milione.

BRANI ESTATE 2024 su Spotify

Per alcuni artisti, vedi per esempio Sarah e gIANMARIA, si è tenuto conto del brano lanciato per l’estate e non del singolo lanciato nelle ultime settimane visti pochi giorni di rilevazioni dati rispetto ad altri brani.

Gi da questi primi tre scaglioni si possono fare alcune riflessioni. La prima è su come molti dei talenti lanciati da Amici di Maria De Filippi facciano fatica nel tempo. Tra loro vincitori come Moreno, Virginio e Marco Carta, ma anche allievi di serali più recenti come Mameli, Emma Muscat, LDA, Cricca e Ayle. Tutti sotto il mezzo milione di ascolti.

Fanno meglio Aka 7even e Alex Wyse e, nonostante la poca attenzione da parte dei media tradizionali Aaron e “i dimenticati da Maria” Albe, Ascanio (con Luk3), Malìa e Niveo.

Tra i cantanti in gara all’ultimo Festival di Sanremo faticano ad arrivare al milione Santi Francesi e sono lontani anche dal mezzo milione Renga e Nek, Maninni e Fiorella Mannoia.

Grande flop per la regina delle estati passate, Ana Mena.

Sotto i 100.000 Spotify stream:

Moreno, Clementino e Ada Reina – Ah però Soda 84.368

Mameli – Okay Okay 82.877

Daria Huber – Vivo 54.958

Mietta – Bang 29.140

Romina Falconi – Io ti includo 13.248

Le Deva – Amore stop 3.569

Sotto mezzo milione di stream:

LDA – Rosso lampone 495.083

Malía – Carnale. bagnarci 449.725

Cioffi – Ex 427.959

Asteria – Yacht club 346.982

Orietta Berti – Una vespa in due 327.798

Fiorella Mannoia & Michele Bravi – Domani è primavera 309.514

gIANMARIA – Estate disperata 302.142

Niveo – Mi ami solo d’estate 293.641

Emma Muscat – Lacrime Moët 292.672

Paolo Santo – L’età d’oro 287.064

Cricca – Zero drammi 211.115

Virginio – Notte nera 190.889

RengaNek – Dolcevita 181.168

Ayle – Gli zombie della notte 155.411

Marco Carta – Voragine 140.207

Maninni – Amore gourmet 123.880

Rettore – Il senso del pericolo 111.973

Matteo Paolillo – Non ho voglia 108.202

Tra 500.000 e un milione di stream:

Aaron – i colori dell’alba 994.345

Luk3 & Ascanio – Tutta rosa 859.868

Ana Mena & Dargen D’Amico – Cinema spento 838.685

Albe – Tornami addosso (Eccomi) 828.908

Santi Francesi – Tutta vera 789.106

Michele Bravi guè – Umorismo italiano 738.279

Alex Wise – Gocce di limone 665.732

Aka 7even – Notte fonda 648.479

Ermal Meta – Mediterraneo 579.591

Drojette – Sbadato 560.776

Leo Gassmann – Take That 535.558

Centomilacarie – Quasi nuda 526.245

