Brando Madonia affronta il tema degli allontanamenti nel brano “Au Revoir”

Brando Madonia pubblica il nuovo singolo Au Revoir, in rotazione radiofonica e negli store digitali dall’1 agosto 2024. Il brano (etichetta Pulp Entertainment) entra a far parte del quarto Ep stagionale rilasciato dall’artista, Estate Lachea.

Brando ha pubblicato Autunno 80, Inverno Cenere e Primavera Aria. Il 21 giugno scorso ha dato il benvenuto all’estate con l’Ep dedicato a questa stagione, promettendo che si sarebbe riempito di nuove canzoni nelle settimane successive. Adesso, Au Revoir si aggiunge alla tracklist dell’Ep, già composta dai brani Isola, Costellazione, e 21:15.

L’artista parla così del nuovo singolo: “Au revoir racconta il cinismo degli allontanamenti, la frattura quando ci si scompone ritrovandosi svuotati e l’unico sollievo è l’autodeterminazione”.

Brando Madonia prosegue il suo percorso artistico da solista, tra nuova musica e performance live.

Sin da bambino, ha respirato la magia della musica grazie al padre, il cantautore e musicista Luca Madonia. Dopo aver dato vita a diverse formazioni insieme a due amici, ha creato la band “Bidiel” partecipando a Sanremo Giovani. Nel frattempo, si laurea al DAMS e si specializza in composizione musicale per film a Roma. Durante questi anni di studio, lavora al nuovo progetto discografico, per la prima volta da solista, con l’etichetta di Carmen Consoli. Apre i concerti di Max Gazzè, di Daniele Silvestri e della stessa cantantessa.

Il cantautore ha annunciato che quest’estate farà da opening al concerto di Max Gazzè a Noto. La serata è in programma per sabato 17 agosto, all’interno della nuova edizione della rassegna “Le Scale della musica – Noto Estate 2024“.