Boomdabash tra amore e odio col nuovo singolo dell’estate ‘Love U hate U’

Boomdabash Love u hate u testo e significato del singolo per l’estate 2024 del collettivo salentino.

A distanza di meno di un mese dal precedente singolo, Tutta un’altra storia, i Boomdabash annunciano l’uscita di un nuovo brano disponibile in radio e in digitale per Capitol Records/Universal Music Italy da venerdì 31 maggio 2024.

BOOMDABASH – VENDUTI TOUR 2024

Subito dopo, sabato 1° giugno, partirà il Venduti Tour 2024 che vedrà la band protagonista dell’estate con live nei festival e nelle arene estive.

Queste le prime date confermate del tour prodotto da BPM Concerti:

1 giugno – Campobasso @ Selva Piana Area Eventi

15 giugno – Canepina (VT) @ Piazzale 1° Maggio

5 luglio – Forlì @ Balamondo World Music Festival

28 luglio – Crotone @ Crotone Summer 2024

3 agosto – Sammichele Di Bari @ Sammichele Music Festival

12 agosto – Budoni (SS) @ Estate Budonese

22 agosto – Luzzi (CS) @ Estate Luzzese

25 agosto – Luco Dei Marsi (AG) Luco Dei Marsi Summer Fest

Boomdabash love u hate u significato del brano

Il brano viene ha un sound innovativo e super catchy. Intreccia freschezza, emotività e leggerezza e si candida a essere una delle hit dell’estate 2024.

Love U Hate U, orecchiabile già dal primo ascolto, espirme l’ambivalenza dell’amore che si trasforma in odio, emozioni contrastanti, agli estremi opposti ma con dentro lo stesso fuoco.

love u hate u TESTO

Sarà disponibile a a partire da venerdì 31 maggio.