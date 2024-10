Blanco in studio per nuova musica. Singolo in arrivo, Sanremo in vista o entrambi?

Blanco è ufficialmente tornato in studio di registrazione per incidere nuova musica. Nuovo singolo in arrivo o brano per il ritorno al Festival di Sanremo?

Come è possibile vedere nelle storie Instagram dell’autore Luca Faraone, già collaboratore di artisti come Irama, il giovane cantautore sta lavorando a nuova musica.

Accanto a lui in studio ci sono grandi nomi della scena musicale italiana. Con Blanco stanno collaborando l’autore Jacopo Et, lo storico producer di Sfera Ebbasta Charlie Charles, e il produttore Bongi (Alessio Buongiorno), che ha lavorato con artisti come Ernia, Random, Michele Bravi e Mahmood.

Presenti anche Methmeteora, noto per aver prodotto alcuni brani per Tony Effe e Sfera Ebbasta, e il cantautore Peter Bass.

BLANCO nuovo singolo o direzione SANREMO 2025?

L’ultimo brano pubblicato da Blanco risale a novembre 2023, con il singolo “Bruciasse il cielo”, che ha accompagnato il docufilm omonimo. Durante l’estate, l’artista ha lanciato anche una traccia in spagnolo, “Desnuda”, brano che non è stato volutamente promosso in Italia.

Adesso cresce l’attesa per scoprire se Blanco stia lavorando a un nuovo singolo o se la nuova musica potrebbe essere legata al suo ritorno sul palco di Sanremo 2025. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo nel 2022 insieme a Mahmood con il brano “Brividi”, Blanco potrebbe tornare in gara con un nuovo brano e riconquistare nuovamente il pubblico.

Sicuramente questa nuova fase creativa promette grandi sorprese. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su quello che sarà il prossimo passo di Blanco, uno degli artisti più influenti e seguiti della musica italiana contemporanea.