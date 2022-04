"Amatoriale", "Ruggine" e "Follia"... i testi dei tre brani del live di Blanco che non tutti conoscono

Blanco Amatoriale, Blanco Ruggine, Blanco Follia. Continua a gonfie e vele il tour di Blanco con i suoi sold out da oltre 300.000 biglietti venduti in tutta Italia (qui la nostra recensione). Nella scaletta del live ci sono tre brani che non tutti conoscono: Amatoriale, Follia e Ruggine. Andiamo a scoprirli insieme…

Sono 20 i brani che Blanco canta durante i live del Blu celeste tour. Tutta la tracklist del suo disco d’esordio multi platino, Blu celeste, il primo singolo, Belladonna (Adieu) e le super hit Brividi, La canzone nostra e Mi fai impazzire oltre alla versione acustica di Notti in bianco.

Nel bel mezzo della scaletta arrivano poi due brani che, come afferma lo stesso artista, “Solo i veri bro conoscono”. Si tratta di Amatoriale e Ruggine, due canzoni prodotte con Michelangelo e diffuse sul web ma mai commercalizzate prima. E poi ce ne è una terza…

Ma partiamo con testi di queste prime due.

BLANCO AMATORIALE e ruggine

BLANCO AMATORIALE TESTO

Come lampadine, uoh-uoh-oh-oh

Nelle notti di luglio

Persi nel buio

Ti giuro, resterò come la prima volta

Ti registrerò, sarà la prima volta

Io e te sopra un letto di rose

Io e te

Sopra un letto di rose, lo chiameremo amore

In una videocassetta

E sarà un pXXXo bestiale ama-ma-matoriale

Nella mia cameretta

Come lampadine, uoh-uoh-oh-oh

Facciamo fuoco in questa stanza

So che non è mai abbastanza

A dirlo mi metti ansia

Come lampadine, uoh-uoh-oh-oh

Facciamo fuoco in questa stanza

So che non è mai abbastanza

A dirlo mi metti ansia

Ora non ho più paura, ah, che posso più fottermi

Nei tuoi trip logici

E sembri scema di natura, ah, coi discorsi classici

A nome di chi?

E ti farò coi miei modi, modi, modi

Come lampadine, uoh-uoh-oh-oh

Facciamo fuoco in questa stanza

A dirlo non è abbastanza

A dirlo mi metti ansia

Blanchito, babe

Michelangelo

Mettimi le ali, mhm, mhm

Mettimi le ali

BLANCO RUGGINE TESTO E AUDIO

Oh

Blanchito, babe

Michelangelo

Uh, ah, ah, ah-ah

E vorrei ancora poterlo fare

Insieme a tutto e tu

Per pisciare dentro il mare

Senza co-costume

Con il suono dell’acqua

Che mi riporta su quella spiaggia

Già che io ti immagino persa nel tuo fascino

E sai che mi ci perderò, oh

Ma il mio cuore c’ha la ruggine, poi come ne abusi te

È come buttarlo dal quinto piano

È una foresta

Questa metropoli senza di te

È una foresta

Questa metropoli senza di te

Sеnza di te

Senza sapore, sеnza emozione

Senza di te, eh

Non sa di te, eh

Sei rinata come Cristo

Come il disco dei Sex Pistols

Che tenevo nella polvere

Con gli istinti suicidi

Dillo a tuo padre, dillo a tua madre

Pe-Pe-Per me è normale

E sto passando sotto casa tua

Sotto casa tua

E già che io ti immagino persa nel tuo fascino

E sai che mi ci perderò, oh

Ma il mio cuore c’ha la ruggine, poi come ne abusi te

È come buttarlo dal quinto piano

È una foresta

Questa metropoli senza di te

È una foresta

Questa metropoli senza di te

Senza di te

Senza emozione, senza sapore

Non sa di te

Non sa di te, ancora

È una foresta

Questa metropoli senza di te

È una foresta

Questa metropoli senza di te

Il terzo brano, Follia, è un brano invece edito ma che non tutti conoscono. Si tratta infatti della traccia fantasma contenuta nella versione fisica, cd e vinile, di Blu celeste. Per chi non lo sapesse le tracce fantasma sono canzoni inserite nel disco a sorpresa che si possono ascoltare dopo diversi secondi o minuti dopo la fine dell’ultima canzone in tracklist.

BLANCO FOLLIA TESTO



Sono in pericolo per te

Sono al baratro per te

Ora, ora

Camminerò sul fuoco

Se serve a darti prova ancora

Non provo più dolore, ho perso un mare di sangue

Ma lo rifarei ancora

Ho voglia di

lavarmi nel fango

Ho voglia di

ridere mentre piango

Ho voglia di

correre senza scarpe

Ho voglia di

sposarmi in mutande

Follia, uoh-oh

Follia, oh-oh

Follia, oh-oh

Uoh-oh-oh, uoh-oh-oh

Follia

È una guerra sopravvivere contro me stesso

Io che baso la mia vita solo sull’eccesso

E guardami adesso, adesso

Col tuo sguardo immenso

Niente in mano, sono un ragazzino

Che ha fatto di tutto, ma ha fallito

Contro il tuo fascino, contro di te, yeh-yeh-yeh

Ho voglia di

lavarmi nel fango

Ho voglia di

ridere mentre piango

Ho voglia di

correre senza scarpe

Ho voglia di

sposarmi in mutande

Follia, uoh-oh

Follia, oh-oh

Follia, oh-oh

Uoh-oh-oh, uoh-oh-oh

Follia, oh-oh

Follia, oh-oh

Follia, uoh-oh

Con te, con te

Ho voglia di

fare solo casino

Ho voglia di

di fare come un bambino

Ho voglia di

farmi solo sentire

Ho voglia di

lanciarmi dal cielo

Follia, oh-oh

Follia, oh-oh

Follia, oh-oh

Uoh-oh-oh, uoh-oh-oh