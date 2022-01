Il 19enne Bl3essed, Producer e rapper, debutta con il singolo FAM

Oggi vi parliamo di un giovane artista di matrice rap che è anche un Producer nel panorama musicale italiano di cui siamo certi sentirete parlare… Bl3essed che esce venerdì 7 gennaio 2022 con il suo primo singolo con distribuzione Artist First, FAM.

Ma prima di parlare della canzone conosciamolo meglio…

Il suo vero nome è Edoardo Pallotta, 19enne originario delle Marche, un paesino vicino a Fermo, e attualmente residente a Milano dove frequenta il SAE Institute dopo aver fatto il Conservatorio G.B. Pergolesi a Fermo.

Edoardo ha studiato pianoforte da piccolo e poi ha cercato di ampliare le proprie conoscenze musicali studiando batteria e chitarra.

Edoardo diventa quindi Bl3essed che nasce come produttore e musicista fino al momento in cui, negli ultimi anni, decide di volersi mettere in gioco anche in prima persona iniziando a scrivere testi sulle sue stesse produzioni. L’obbiettivo è quello di cercare di portare una propria personale idea di musica a 360°.

Tra i suoi punti di riferimento ci sono tha supreme, lowkidd e Sick Kuke, che lui considera i migliori produttori italiani nel suo genere in questo momento.

Bl3essed FAM

Il primo singolo di Bl3essed è un’anticipazione di quello che verrà, un brano che il giovane artista aveva nel cassetto e con cui vuole al tempo stesso chiudere e aprire un proprio momento artistico.

FAM nasce in un periodo un po’ difficile per Edoardo… la vita nel piccolo piccolo delle Marche in cui vive gli impedisce di dire che nella vita vuole fare musica… pronunciare questa parole ad alta voce vuol dire diventare la persona di cui prendersi beffe, da non prendere sul serio.

Bl3essed si chiude in sé stesso fino a che, come spesso capita, è l’amore per una ragazza a scuoterlo. Decide di scrivere e riversare tutto il proprio malessere in questa canzone, andando a prendere di mira coloro che lo giudicavano solo per la sua passione.

Il brano non ha delle reference precise musicali ma in qualche modo si rifà a quell’idea di trap molto aggressiva, dalle note dark, che l’artista segue da diverso tempo.

Il brano è stato interamente realizzato da Bl3essed… produzione, mix e master.

TESTO E AUDIO

[pre rit]

Non sento piu amore

Tranne quando sto con lei

Il mio cuore

Dimmi ancora se ci sei

Il dolore

Quando ancora mi sentivo sbagliato

Ora mi sento rinato in un mondo sempre

Piu cariato

[strofa 1]

Risparmia parole ,sopra ste suole

Prima di rinascere qualcuno muore

Muore d’amore,non per ste persone

Amici per necessità,cessa sto cuore

Nessuno mi vuole

Rinasce,rinacerà,sta volta sentirà

Quest’aria gelida ,col sole nevica

Con gli occhi sbarrati,sdraiati si pente

Ma mica dimentica

Fogli bruciati,vestiti sudati

L’ardore,chi muore,timori sbagliati

Destini gonfiati

Da maleducati,con la penna in bocca e il sudore di tanti

Commenti,violenti,se aspetti,rimetti

Mi risento la testa ,fa festa,scoppiare

Alla faccia a quei tipi,falliti,che addeso scompare,si fanno scopare

[pre rit]

Non sento piu amore

Tranne quando sto con lei

Il mio cuore

Dimmi ancora se ci sei

Il dolore

Quando ancora mi sentivo sbagliato

Ora mi sento rinato in un mondo sempre

Piu cariato

[Rit]x2

sono con la fam bro,fam bro

Ora sto vivendo,damn bro

prima stavo perso perso

dici che mi perdo fermo

[strofa 2 ]

Voglio restare da solo

Però ci provo e mi sento piu in conto

Lo scempio,lo sento quello che io provo

Io sono tuo amico non sono tuo homo

dicono bless,sei solo un fake

Rispondo fanculo non faccio remake

Non faccio lo snake,con i broski ci sei

La banda,la fam restano solo i miei

E dicono okk

Se a volte mi sento all’angolo e alla stretta

E Non ti perderei

Anche se qualche volta non hai scelta

Sono mezzo marcio e,la vita stenta

Perché fa l’infame e non ci ripensa

Anzi ripensa,fra non ci arrivi a trenta ma

[pre rit]

Non sento piu amore

Tranne quando sto con lei

Il mio cuore

Dimmi ancora se ci sei

Il dolore

Quando ancora mi sentivo sbagliato

Ora mi sento rinato in un mondo sempre

Piu cariato

[Rit]

sono con la fam bro,fam bro

Ora sto vivendo,damn bro

prima stavo perso perso

dici che mi perdo fermo

sono con la fam bro,fam bro

Ora sto vivendo,damn bro

prima stavo perso perso

dici che mi perdo fermo