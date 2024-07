Woodworm affianca Carosello Records nella gestione manageriale di BIRTHH

Importante novità per BIRTHH, artista italiana di grande talento, che a partire da luglio vede affiancarsi a Carosello Records nella sua gestione manageriale e live, Woodworm, realtà aretina di grande talento attiva discograficamente dal 2010.

Birthh è il nome d’arte di Alice Bisi cantautrice, produttrice ed esploratrice italiana di 27 anni nata e cresciuta tra le colline toscane.

Nel 2016 pubblica il suo primo album, Born in the Woods (WWNBB collective), scritto e prodotto durante l’ultimo anno di liceo di Alice. Questo disco dalla natura cruda cattura subito l’attenzione degli appassionati di musica e dei media su scala internazionale, compresi il Sunday Times, MTV e Rolling Stone.

I singoli Chlorine e Senses vengono inclusi nella colonna sonora della serie Netflix “SKAM Italia”.

Il suo secondo album, WHOA (6 marzo 2020, Carosello Records) viaggia tra paesaggi sonori alt-pop dove jazz, folk, soul e hip-hop si alternano giocosamente.

MOONLANDED, il terzo album di Birthh esce a settembre 2023 per Carosello Records, è stato quasi interamente registrato e prodotto nella Moonbase, l’home studio di Brooklyn (NY) dove Alice vive da marzo 2020 quando si trasferisce per stare con la sua compagna di vita e collaboratrice Storm .

Tanti i live che l’hanno vista protagonista da headliner in Italia ed Europa- Tra questi festival quali il Primavera Sound di Barcellona, SXSW, ESNS, CMW, Ypsigrock e Home Festival. Ha anche aperto le date di importanti artisti internazionali, tra cui Imagine Dragons, Andrew Bird, Benjamin Clementine, Hein Cooper, Nick Murphy.

Marco Gallorini, CEO di Woodworm, ha dichiarato:

“Siamo davvero entusiasti di iniziare questa nuova collaborazione, affiancando gli amici di Carosello. Alice è un’artista unica, di grande talento e rara sensibilità nel panorama musicale, con tutte le carte in regola per raggiungere nuovi e importanti traguardi! Benvenuta in famiglia!”.

Dario Giovannini, Direttore Generale di Carosello Records:

“È un piacere abbracciare Marco e tutta Woodwarm all’interno del progetto Birthh. Valori e visioni simili ci hanno spinto a lavorare assieme per la crescita di uno dei talenti più incredibili del panorama musicale italiano. In un momento storico in cui si privilegia la frequenza di uscite, siamo convinti che la qualità della ricerca musicale, la coerenza artistica e la narrazione siano le basi per supportare gli artisti nel tempo”