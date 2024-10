BigMama: ecco i primi ospiti del concerto all’Alcatraz di Milano

Dopo il tour estivo, BigMama è pronta a tornare sul palco. L’appuntamento è per il 14 novembre 2024 all’Alcatraz di Milano. La cantante ha annunciato i primi nomi degli artisti presenti insieme a lei.

Il concerto vuole essere un’occasione di festa e di divertimento. Su TikTok, BigMama ha dato appuntamento ai suoi fans, dicendo: “ti aspetto a fare la nottata all’Alcatraz il 14 novembre”.

C’è da aspettarsi una serata ricca di musica e di ospiti.

In scaletta, non mancheranno il pezzo presentato al Festival di Sanremo, La rabbia non ti basta; e alcuni brani del primo album di BigMama, Sangue, pubblicato l’8 marzo scorso. Ed ancora, il singolo Mezzo rotto cantato con Alessandra Amoroso; e Il linguaggio del corpo insieme a Paola & Chiara, rilasciato a settembre.

I primi ospiti annunciati sono cantanti legati al percorso artistico della rapper di Avellino. Sul palco dell’Alcatraz saliranno Noemi, Ensi, Sissi, Inoki e i Queen of Saba. Altri nomi si aggiungeranno e saranno comunicati prossimamente.

BigMama, i biglietti per il concerto del 14 novembre 2024

I biglietti per il concerto del 14 novembre 2024 sono già disponibili. Possono essere acquistati su Mailticket.it eTicketOne, oltre che nei punti di vendita abituali.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI