Biagio Antonacci torna live a Milano nel 2022. Date e biglietti.

Biagio Antonacci live nei palasport.

Biagio Antonacci tornerà live nei palasport italiani nel dicembre 2022.

Il cantautore milanese ha annunciato due concerti al Mediolanum Forum di Assago che si terranno tra poco più di un anno e andranno a sostituire i live inizialmente previsi al Teatro Carcano di Milano.

L’appuntamento è per il 19 e 20 dicembre 2022.

Queste le prime date fissate (prodotte e organizzate da Friends&Partners in collaborazione con Iris):

BIAGIO ANTONACCI – LIVE 2022

19 dicembre 2022, MEDIOLANUM FORUM di ASSAGO (MI)

20 dicembre 2022, MEDIOLANUM FORUM di ASSAGO (MI)

Per partecipare agli show al Mediolanum Forum di Assago (MI) tutti i possessori di un biglietto precedentemente acquistato per le date al Teatro Carcano di Milano, a partire dal 23 novembre ore 11:00, dovranno confermare la loro partecipazione in anticipo su questa pagina.

I nuovi biglietti saranno disponibili a partire dal 23 novembre.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI