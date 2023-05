Baustelle, il concerto all’Alcatraz di Milano: Elvis è vivo, canta, balla e fa sold out

Baustelle concerto all’Alcatraz. Siamo andati alla seconda data del loro live. Milano è la loro città adottiva, musa ispiratrice di Bianconi, quindi si gioca in casa con affetti e ovazioni per Milano è la metafora dell’amore, Monumentale e Un romantico a Milano.

Atmosfera perfetta per il secondo sold out milanese.

I Baustelle sono una band che da vent’anni porta avanti la propria musica puntando su uno stile proprio, rompendo molte volte gli schemi su cosa siano le categorie. Sono passati vent’anni da quando i primi fan si avvicinarono alla loro musica, ma il pubblico si è rinnovato e l’amore per le loro canzoni è rimasto intatto, come un filo invisibile che lega ieri e oggi.

Una delle scene più belle è vedere padre e figlio insieme ad ascoltare queste canzoni che raccontano tanto di noi. Un percorso chiaro nella scaletta che vede mescolarsi vecchio e nuovo ma tutto vestito con il nuovo sound, così Amanda Lear perde i suoi synth e acquista una forma diversa, forse più dura ma allo stesso modo coinvolgente.

I brani nuovi dal vivo emozionano moltissimo e senza ombra di dubbio La nostra vita è sicuramente quella più apprezzata di tutte e cantata dall’inizio alla fine.

La scena vintage, la scritta al neon “baustelle” in alto a destra, il palco con il velluto rosso: tutto sembrava riportare indietro nel tempo, a un’epoca in cui la musica aveva un sapore diverso.

Ma il concerto dei Baustelle non è solo nostalgia. La band ha dimostrato di sapersi rinnovare, di saper guardare al futuro senza tradire il proprio passato. Francesco Bianconi è stato ironico, divertente, ma anche intenso e coinvolgente, regalando al pubblico momenti di pura energia. Non si risparmia neanche la freddura “Elvis in the pelvis“… se la prende con Google e sulla mancata spiegazione delle canzoni che scrive. Rachele non si ferma un attimo, neanche quando sbaglia l’attacco del Il liberismo ha i giorni contati perché il pubblico canta con lei…non importa va bene anche così.

Non sono mancate le sorprese, come l’esecuzione di Noi bambine non abbiamo scelta, contenuta nel primo album della band e ascoltata dal vivo solo nel tour del 2010. Anche la band è una piacevole sorpresa, composta da Alberto Bazzoli, Lorenzo Fornabaio, Julie Ant e Milo Scaglioni, ha dimostrato di saper interpretare al meglio le canzoni dei Baustelle, accompagnando la band nel nuovo sound.

In un mondo in cui tutto sembra essere sempre più veloce ed effimero, la musica dei Baustelle rappresenta una sorta di punto fermo, un’isola di autenticità e bellezza che continua a far sognare le persone di ogni età. Loro sanno che il tempo passa, ma la loro musica resta, immortale e sempre nuova.

