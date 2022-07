Martedì 5 luglio, parte il Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022. Venti gli artisti presenti nella prima puntata

Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022 scaletta prima puntata ricca di hitmaker dell’estate. Nel primo appuntamento avremo la possibilità di ascoltare tante canzoni come La Dolce vita, Toca, Giovani Wannabe e Tramontana.

Mentre continuano le registrazioni della manifestazione musicale dell’estate di Radio Norba partono Martedì 5 luglio gli appuntamenti in prima serata su Italia 1. E quest’anno, ventesima edizione per la manifestazione, c’è grande attesa per la messa in onda televisiva anche per capire come andranno gli ascolti relazionati al Tim Summer Hits che ha debuttato la scorsa settimana su Rai 2 con il 12 per cento di share e 1.578.000 spettatori di media.

A condurre lo show saranno, per la sesta volta consecutiva (in pratica da quando lo show è sbarcato anche sulle reti Mediaset) la coppia formata dal direttore artistico di Radio Norba, Alan Palmieri, e la decisamente criticata Elisabetta Gregoracci. Anche quest’anno presente Mariasole Pollio. La regia è affidata a Luigi Antonini.

