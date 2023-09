Per il Batman Day l’uomo pipistrello ha un ospite d’eccezione… Hell Raton

Settembre… finiscono le vacanze, iniziano le scuole, arriva l’autunno e Batman, il celebre supereroe della DC Comics è protagonista come ogni anno del Batman Day quest’anno con una special guest dal mondo della musica italiana… Manuelito in arte Hell Raton.

Per l’occasione anche Panini Comics, la casa editrice italiana che da qualche anno pubblica i fumetti della DC Comics, festeggia questa ricorrenza insieme ai suoi lettori con Batman Day 2023: Amici e nemici, antologia da collezione che raccoglie quattro storie con le firme di alcuni tra gli autori che, negli anni, si sono distinti per le più importanti opere dedicate all’Uomo Pipistrello: J. Michael Straczynski, Tom King, Scott Snyder e Sean Murphy.

Il volume sarà disponibile in libreria, fumetteria e sul sito Panini.it dal 14 settembre. Il tema portante del Batman Day di quest’anno è il team-up, per chi non lo sapesse il termine le storie che vedono collaborare personaggi dei fumetti con altri supereroi.

E tra i team-up con Superman, Catwoman, Taddeo dei Looney Tunes ce ne sarà uno totalmente made in Italy.

Nelle variant cover d’eccezione disegnata da Antonio Fuso, copertina pensata in esclusiva per l’Italia e realizzata in collaborazione con Kappa®, avvolto nelle tenebre di Gotham City accanto al Cavaliere Oscuro appare il rapper e produttore discografico Manuelito Hell Raton che è anche il brand ambassador della collezione Kappa dedicata a Batman.

Per l’occasione del Batman Day, infatti, Kappa® annuncia una collaborazione con Warner dedicata a Batman, una collezione unisex che nasce in due pacchetti: il primo con l’iconica 222 Banda. Felpa, t-shirt e pantalone con logo all over Kappa e Batman. Il secondo comprende felpe e t-shirt oversize con stampe grafiche sul retro, prese direttamente dall’archivio Warner. Entrambi i pacchetti vengono proposti in tre varianti colore: panna, grigio e viola.

La collezione Kappa® x Batman sarà in vendita a partire dal 16 settembre in esclusiva su Kappa.com e negli store multibrand e Robe di Kappa selezionati.