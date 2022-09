Baby Gang: Come te è il nuovo singolo, parla del tema dell’immigrazione (audio e testo)

Come te è il titolo del nuovo singolo del rapper Baby Gang, disponibile in tutte le piattaforme di streaming e negli online store come Spotify a partire da venerdì scorso, 9 settembre,

Il singolo, pubblicato per Atlantic/Warner Music Italy, è il nuovo estratto da “EP2”, l’ultimo progetto discografico firmato dal giovane rapper pubblicato in digitale lo scorso 17 giugno.

Il significato di Come te di Baby Gang

La canzone affronta un tema molto delicato e attuale come quello dell’immigrazione. Il titolo fa riferimento proprio ad una persona che, magari per provenienza o colore della pelle, potrebbe apparire diversa in un primo momento, ma che in realtà è uguale a chiunque altro proprio in quanto essere umano:

Nel brano emerge dunque un tema complesso: la condizione di chi proviene da un altro paese in cerca di un futuro migliore, infatti, non sempre migliora trovando vita facile. È la precarietà stessa a renderci tutti uguali, una verità su cui Baby Gang riflette analizzando le proprie vicissitudini e un messaggio da tenere a mente nei contesti di emarginazione dove vige la legge della strada.

Qui sotto potete recuperare video ufficiale e testo di Come te di Baby Gang.

Testo Baby Gang Come te

Arriva fino a me

Amico son come te

Je suis maghrebi ma cresciuto in Italia

Amico son come te

Trabajo dinero da Spagna

In Italia

Arrivo fino a me

Mamma, wallah

Milano

Milano wa3ra

Amico son come te

Arrivo da dove la gente ti mangia

Se non sei fra come me

Je suis maghrebi

Ma cresciuto in Italia

Amico son come te

Trabajo, dinero da Spagna in Italia

Arrivo fino a me

Mamma wallah Milano

Milano wa3ra

Amico son come te

Arrivo da dove la gente

Ti mangia

Se non sei fra come me

Je suis maghrebi ma cresciuto in Italia

Amico son come te

Trabajo, dinero da Spagna in Italia

Arrivo fino a me

Mamma wallah Milano

Milano wa3ra

Amico son come te

Arrivo da dove la gente

Ti mangia

Se non sei fra come me

Je suis maghrebi ma cresciuto in Italia

E non sono come te

Sti rapper mettono il passamontagna

Girano con il cagoule

A dodici anni giravo con il passamontagna

E un’arma, probabile

Più sporca di quanto è sporca la mia maglia

Del tuo sangue sei fragile

Je suis maghrebi ma cresciuto in Italia

Amico son come te

Trabajo, dinero da Spagna in Italia

Arrivo fino a me

Mamma wallah Milano

Milano wa3ra

Amico son come te

Arrivo da dove la gente ti mangia

Se non sei fra come me

La moula e la fama

A me non mi cambia

Tanto pieno è già il mio dossier

Se non oggi, domani finisco in gabbia

Quindi faccio le mie cose

Esco in giro mi urlano “oh baby ganga

Ti ricordi quelle cose

Che facevi da piccolo insieme a Banga?”

Mi ricordo

Poro poro po

Ero un poco loco

Mamma de mon pote?

Avec Abdul la sotto

Non la tocco

Mi fotte la foto

Non parlare troppo

Mi tocchi ti shotto

(Clean, cin)

Brindo alla tua morte fils de pute

Ti cerco tutta la notte fils de pute

Cresciuto pane e botte

Je suis maghrebi ma cresciuto in Italia

Amico son come te

Trabajo, dinero da Spagna in Italia

Arrivo fino a me

Mamma wallah Milano

Milano wa3ra

Amico son come te

Arrivo da dove la gente ti mangia

Se non sei fra come me