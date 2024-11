Baby Gang annulla il tour europeo tra finti svenimenti del pubblico e problemi tecnici: “Ci vediamo a Milano, sempre se non mi gira il ca**o”

Dopo l’esibizione a Colonia, in Germania, il rapper Baby Gang ha annunciato lo stop al tour, attribuendo la responsabilità di questa decisione a problemi tecnici e a persone tra il pubblico che avrebbero finto di svenire.

Il tour europeo del rapper, parte della scuderia Warner Music Italy, era partito lo scorso 25 ottobre con un sold out a L’Aquila, seguito da tappe a Barcellona, Madrid, Zurigo e Lussemburgo. Lo stop è arrivato dopo il concerto al Theater Am Tanzbrunnen di Colonia, annunciato non dal palco ma tramite un lungo messaggio sui social.

“Purtroppo il mio tour finisce qui.

È tanto tempo che non salivo sul palco e non mi ricordavo che certa gente è ancora così… Non sono fatto per stare con le persone, e soprattutto non ho più pazienza per nessuno.

Per quello ho deciso di fermare il mio percorso qui.”

Perchè Baby gang annulla il tour?

Nel suo messaggio, Baby Gang riflette su un “esame di coscienza”, invitando anche il pubblico a farlo, e accusa il team tecnico e parte del pubblico:

“Non voglio che la gente vede il mio lato negativo, e che mi vedono nervoso ho arrabbiato sul palco. Ma se devo fare le mie serate come sta sera preferisco fermarmi, e farmi un esame di coscienza! Ma fatevelo anche voi!! Stasera era bello ma per colpa di alcuni tecnici che non hanno saputo fare il loro lavoro, e alcuna gente che ha voluto rompere il c***o, è stato rovinato tutto ciò su cui ho lavorato duramente da molto tempo. Mi sono dovuto fermare 4 volte perché dopo che una persona è svenuta ed è stata veramente male, molte persone hanno iniziato a fare finta di svenire. E ciò mi ha fatto saltare tutta la scaletta che avevo preparato! E ho dovuto improvvisare. Se una persona sta male o sviene non posso far finta di niente e andare avanti! E se ci sono animali che non vedono che ci sono famiglie, bambini e donne non è colpa mia.”

Il suo sfogo si conclude con queste parole:

“Io ho un contratto e sul palco devo stare 50 minuti non di più e non di meno. Ogni minuto che perdete a lanciarmi i telefoni a parlarmi mentre canto, o voler salire sul palco senza sapere manco i pezzi… state perdendo tempo voi non io. Sappiate che mancate di rispetto in primis alle persone che veramente sono venuti lì per cantare e divertirsi ma soprattutto anche a me! E sfortunatamente io non sono gli altri artisti, se mi gira il ca**o mando tutto a p*****e e a fare in c**o!! Tempo fa lo facevo per soldi Adesso invece è solo una rivincita.”

A quanto pare, la decisione di Baby Gang è per ora irreversibile. Il rapper si è scusato con un messaggio indirizzato al pubblico delle date successive, in particolare a Stoccolma e Berlino:

“Mi scuso per l’inconveniente, con i ragazzi svedesi e berlinesi, ma il denaro non compra dignità e rispetto, sono un uomo, non una prostituta. Cercheremo di recuperare questa data il prima possibile, e coloro che appartengono alla famiglia ci aspetteranno, altrimenti andremo all’inferno.”

In realtà, il “The End of the World European Tour” prevede ancora tre date italiane: il 12 dicembre ad Ancona, il 14 a Milano e il 21 a Torino. La data milanese al Forum di Assago potrebbe tenersi, come lascia intendere un suo ultimo messaggio:

“Ci vediamo a Milano, sempre se non mi gira il ca**o.”

Come reagirà il suo pubblico e chi ha già acquistato i biglietti? Attualmente, sul sito di Trident Music, Ticketone e Ticketmaster i biglietti per le date italiane nei palasport risultano ancora in vendita.