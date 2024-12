ayo ally torna con il nuovo singolo “La Nuit” con la produzione di Rossella Essence

Venerdì 29 novembre ayo ally è tornata con il nuovo singolo La Nuit (INRI Records) rinnovando il sodalizio artistico con Rossella Essence in un brano che racconta un viaggio profondo e intimo attraverso le ombre della vita e della sofferenza.

La Nuit esplora la storia personale di ayo ally, di una persona che ha affrontato momenti di buio e di dolore. Il titolo stesso simboleggia un momento oscuro e difficile, ma allo stesso tempo rappresenta la promessa di un nuovo inizio in arrivo.

Per l’artista, la musica è stata la sua salvezza e rifugio, ma anche il modo di andare avanti con forza. Ogni melodia è stata una luce che l’ha aiutata ad uscire dalla nebbia e non arrendersi mai.

Il singolo, prodotto da Rossella Essence e MARRAMVSIC, è quindi un atto di liberazione e resilienza, un messaggio di speranza per chiunque si senta perso.

Inoltre, è anche disponibile online il videoclip di La Nuit, diretto da Alessandro Sangiorgio.

«Mi lasci attonito, in esito di un esito e non so se siamo complici o dei semplici competitor»

AYO ALLY, “LA NUIT”

ayo ally, classe 2006, è un’artista emergente nota per le sue influenze trap e rap melodiche. La sua musica si distingue per un carattere profondo e oscuro, con sonorità che sono una perfetta combinazione tra beat incisivi e melodie avvolgenti.

ally esplora temi complessi, spaziando da emozioni di vulnerabilità a storie d’amore, il tutto accompagnato da un flow distintivo che rende ogni brano memorabile e con testi diretti e melodie che restano in testa, con beat incisivi costruiti su una base di percussioni minimaliste ma potenti, che danno un senso di costante movimento.

Gli elementi melodici, creano un contrasto con il ritmo serrato, amplificando l’energia dei brani con dinamiche intelligenti: momenti più spaziosi che lasciano respirare la voce si alternano a esplosioni sonore che sottolineano i momenti chiave. La produzione bilancia perfettamente l’intimità dei testi con un sound moderno e radio-ready, mantenendo un’identità unica e fresca.