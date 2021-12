Axos nel brano “Molecole” canta un amore vicino alla perfezione

Axos (all’anagrafe, Andrea Molteni) lancia il brano Molecole, negli store dal 9 dicembre 2021. Il singolo esce a poche settimane di distanza dall’annuncio dello show The Experience, in programma per il 14 aprile 2022 ai Magazzini Generali di Milano e già sold out.

Molecole (under exclusive license to Believe Artist Services) è un brano romantico, che parla di un amore profondo, sensuale e libero dalle catene dell’ego. Per descrivere questo sentimento, Axos trae ispirazione dalla religione induista e, in particolar, dalla coppia divina Krishna e Radha. Per l’artista, questa coppia rappresenta l’ideale di “Amore perfetto”, privo di vincoli spazio temporali.

Il brano propone liriche e immagini suggestive, esaltate dal dinamismo della musica capace di mixare melodie malinconiche e sonorità puramente hip hop. Molecole, prodotta da JVLI, segue alla pubblicazione – ad ottobre 2021 – del singolo Sur la lune che aveva segnato il ritorno di Axos sulla scena dopo la release del disco Anima Mundi.

Il percorso musicale dell’artista è proiettato verso il 2022, quando Axos sarà protagonista dello show The Experience. Si tratta del primo “live trip” mai realizzato, ossia uno show che va oltre il semplice concerto. Il live si annuncia come uno spettacolo unico, ricco di sorprese e di colpi di scena.

The Experience è previsto per giovedì 14 aprile 2022 ai Magazzini Generali di Milano. Lo show ha registrato il tutto esaurito. Così, Axos e la sua band hanno deciso di raddoppiare aggiungendo una nuova data. Lo spettacolo The Experience si terrà anche il 21 aprile 2022, sempre ai Magazzini Generali di Milano.

Axos, the experience

14 aprile 2022 – MAGAZZINI GENERALI – Milano (SOLD OUT)

21 aprile 2022 – MAGAZZINI GENERALI – Milano

I biglietti e i Vip Pack per la nuova data sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster dal 23 dicembre 2021. Il costo dei biglietti è di € 22,00 (+prev.). Inoltre, è possibile acquistare il VIP Pack, al prezzo di € 75,00 (+prev.). Il VIP Pack include: Tattoo “SAD ARMY”, in studio professionale; Ingresso 30 minuti prima dell’apertura cancelli; Posto unico al live “The Experience”; Meet&Greet e Photo Call con Axos; Pass laminato

