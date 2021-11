Avanzi: il nuovo singolo è dedicato ad un amore “Fuori tempo”

Il cantautore Avanzi lancia il singolo Fuori tempo per Visory Records. Il brano parla di un amore indimenticabile, che continua a vivere anche dopo essere finito. Si tratta di sentimento che non si sa dimenticare, sebbene sia amaro, sadico o anche doloroso. Insomma, è un legame che non ha tempo e vive – appunto – fuori tempo.

La traccia, già disponibile negli store digitali, presenta profonde radici pop. Il sound è però caratterizzato dalla presenza di una graffiante chitarra elettrica. Fuori tempo combina acustica e sonorità synth-pop, come è nello stile di Lorenzo Avanzi.

Il brano presenta una componente cantautorale, che è in sintonia con un’attuale tradizione indie. Allo stesso tempo, però, strizza l’occhio al pop degli anni novanta. I brani di Avanzi sono un mix di nostalgia e ironia, sorretti da una struttura armonica e liriche struggenti. Le sue canzoni non sono altro che storie vere raccontate attraverso parole in cui è impossibile non ritrovarsi.

Per conoscere meglio Avanzi, potete visitare il suo profilo Instagram.

Fuori tempo, il testo

Ci sei anche tu questa sera

Non te lo chiedo perché

Ho tipo un attacco di panico

Ho dato il cuore al meccanico

Dopo che lo hai usato te

Sì che il fiato non mi manca, no

Ricordi il bacio sotto casa tua

Fai sempre lo stesso effetto

Sarà che sono lo stesso

Forse lo sai anche te

Sopra ancora ieri ma sono già due anni

Lo so che mi vedi però non mi guardi

Rileggo l’ultimo messaggio io

Migliore amico del disagio

E anche stasera ci ricasco

Lo so sono un disastro

Che cerco nelle altre

Ma di te non hanno un cazzo

Nessuno ride come te, come te no

Nessuno è scemo come me, come me

E te l’abbiam rifatto lo sai siamo un disastro

Ci siamo fatti male, fatti male come Vasco

E casa mia rimani tu

Anche se sul citofono il tuo nome non c’è più

Io forse un giorno smetterò di cercarti

Dentro i respiri delle altre eh

Mi scorderò di quegli anni che sapevamo bastarci

E che non so più andare avanti

Ti meritavi Parigi di notte in silenzio

Ti meritavi il mio meglio ma io ho fatto del mio peggio si

Ora lo sai

Siamo fuori tempo sopra questo lento

Guardo il tuo lato del letto mentre muoio dentro

Quanto mi hai amato tu a me, tu a me

E che male ho fatto io a te

E anche stasera ci ricasco

Lo so sono un disastro

Ti cerco nelle altre

Ma di te non hanno un cazzo

Nessuno ride come te, come te no

Nessuno è scemo come me, come me

Io e te l’abbiam rifatto lo sai siamo un disastro

Ci siamo fatti male, fatti male come Vasco

E casa mia rimani tu

Anche se sul citofono il tuo nome non c’è più

Tu volevi che io ti portassi sulla Luna

Ma se rompi lo specchio rotto porti sfortuna

Solo sfortuna, ma che sfortuna

Ti bacerei ancora sopra questo ultimo pezzo

Facciamo ancora finta, finta che non stia bruciando l’appartamento

Mentre io muoio dentro

E anche questa sera ci ricasco

Lo so sono un disastro

Ma sai nessuno è come te, come te no

E io volevo solo te, solo te

Io e te l’abbiam rifatto lo sai siamo un disastro

E’ che siamo fatti male, fatti male come Vasco

E mi servivi solo tu, solo tu, sì

Ma invece a te non servo più