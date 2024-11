Autoironia, glam estremo e libertà pura: tutta l’essenza di M¥SS KETA nel nuovo singolo “Nevrotika”

Fuori da venerdì 15 novembre in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Nevrotika“, il nuovo singolo di M¥SS KETA, per Universal Music Italy/ Island Records.

L’artista italiana unica ed eclettica torna con un brano realizzato per dare una scossa al pubblico, senza regole ne limiti, anarchico, carismatico e senza inibizioni, con un beat che non si scorda facilmente.

In questo brano è racchiusa davvero tutta la sua essenza: autoironia, glam estremo e libertà pura, tra barre taglienti e un mix di rock e dark side.

M¥SS KETA ha fatto il suo ritorno sulla scena, un anno dopo l’uscita dell’ultimo singolo “Condannata a danzare“, presente nel film “Il migliore dei mondi“, con il brano “Vogliono essere me“, fuori dallo scorso 25 ottobre, brano che come al solito la contraddistingue per il suo stile unico, affilato, diretto, viscerale e divertente.

L’artista è una performer e diva non convenzionale, che con la sua musica, ma anche nella vita è sempre pronta a battersi per i diritti civili, la parità di genere e il mondo LGBTQ+, di cui è la paladina. Il suo stile va dal pop al rap e al punk, con una forte componente elettronica e un tono ironico e dissacrante.

Clicca qui per preordinare “Nevrotika“, il nuovo singolo di M¥SS KETA, fuori dal 15 novembre.