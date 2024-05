Astol racchiude un anno di lavoro nell’EP “Amori (Giu ’23 – Mag ’24)”

È uscito venerdì 17 maggio “AMORI (Giu ’23 – Mag ’24)”, nuovo EP di Astol anticipato dal singolo Torna da me in featuring con Daniele Cosmic. Una seconda collaborazione quest’ultimo dopo i duetti del 2019 in diversi brani tra cui Fulmine, canzone da oltre 15 milioni di streaming su Spotify.

Fuori per BeatSound con distribuzione ADA Music Italy questo lavoro delimita il percorso discografico, tra ricerca e sperimentazione, dell’artista. Al sui interno i singoli Sirena, Fino alle 6, Bella e stronza e Romantica e bugiarda feat. Biondo, e 3 nuovi inediti.

Il tema centrale dell’Ep è l’amore, le 7 canzoni sono i racconti e le emozioni di 7 storie diverse vissute dall’artista, che si identifica per la forza delle immagini che sceglie, le esperienze che mette in musica e il lessico che utilizza, di impatto per tutti ma poetico al tempo stesso.

Giugno 2023 – Maggio 2024, sottotitolo del progetto, è il periodo racchiuso in questi 7 brani e questo EP cerca e vuole porre il primo tassello, il primo step del futuro che verrà. La fine di un anno di transizione e l’inizio di un qualcosa di nuovo.

Questa la tracklist completa: