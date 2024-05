Assurditè, in attesa dell’album “Dumba” arriva il singolo generazionale “Corriamo senza futuro”

Dopo i precedenti “Bella Storia” e “Centri di Anzianità”, Assurditè torna con un nuovo singolo, “Corriamo senza futuro” (M.A.S.T. / Believe Digital), fuori da venerdì 3 maggio, brano che anticipa l’album “Dumba“, in uscita il 17 maggio.

In questo concept album Assurditè si mette nei panni di una giornalista, ci trasporta nel futuro – più precisamente nell’anno 2124 – e affronta diverse tematiche importanti ed attuali, immaginando come potrebbero evolversi in questo arco di tempo.

ASSURDITÈ: “GUARDO AL FUTURO CON OCCHI CRITICI MA SPERANZOSI”

Tornando al singolo, la giovane cantautrice racconta che: “C’è un’ansia palpabile nell’aria, una paura collettiva che ci avvolge nelle sue coperte. A volte sembra che ci stiamo bene, che un po’ per pigrizia e un po’ per paura facciamo fatica a cambiare. Ma siamo tutti spaventati dall’attesa, travolti dalla frenesia di un mondo che sembra accelerare sempre di più. Guardo al futuro con occhi critici, ma anche con speranza”.

Ed ecco che in “Corriamo senza futuro” Assurditè esprime questo dilemma generazionale tra l’ansia costante di non aver fatto abbastanza e la consapevolezza di star vivendo la propria vita senza sapere se ci sarà un futuro per tutti noi.

L’artista ci mette così alla prova, regalandoci nuove prospettive sui temi trattati e aiutandoci a riflettere sulle nostre convinzioni.

“Corriamo senza futuro / Ti ho preso, ti giuro / Poi mi chiedo a che cosa serva tutta questa fretta / Che non importa”.