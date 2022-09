Assurditè pubblica l’EP omonimo arricchito dal singolo “Al terzo sbadiglio” con Giuse The Lizia

Dopo aver calcato palchi importanti come quello di Musicultura e del MI AMI, per Assurditè è arrivato il momento di pubblicare il suo primo EP. Venerdì 16 settembre, in contemporanea con il lancio del disco, arriva il nuovo singolo inedito… Al terzo sbadiglio feat. Giuse The Lizia.

Assurditè è Chiara Balzan cantautrice classe ’99. Nata nell’hinterland di Milano e spinta da una forte attrazione verso il mondo artistico inizia il suo percorso di studi musicali all’età di 11 anni.

Si appassiona all’arte in tutte le sue forme, la sua produzione artistica non è composta solamente da opere musicali ma anche da opere figurative, gioielli e sculture. Inizia a scrivere canzoni all’età di 17 anni lasciandosi ispirare dal cantautorato e dall’indie-pop italiano, tenendo a cuore cantanti iconici come Ella Fitzgerald e Chet Baker.

Il debutto discografico è da indipendente e parte a marzo del 2020. In un anno pubblica i singoli Altro da dire, Bacio a distanza e Flora. Con quest’ultimo conquista la cover della playlist Fresh Finds di Spotify e vince la targa Banca Macerata per la “Miglior performance della serata” in seguito alla sua esibizione durante il concorso Musicultura 2021.

Con i brani successivi entra a far parte di Believe.

Assurditè, l’ep

Il progetto è una raccolta dei singoli che hanno accompagnato l’artista nel suo esordio con l’aggiunta di un brano inedito, Al Terzo Sbadiglio, prodotto da Giordano Colombo, in duetto con Giuse The Lizia.

Il pezzo è una canzone spensierata ma vera, che vuole riuscire a infondere speranza e alleggerire il peso dei problemi. Quando sembra andare tutto male, quando si è annoiati dalla superficialità della vita o dalla monotonia delle scelte, quando ci si incastra in dilemmi che sembrano catastrofi, c’è sempre qualcosa che ci fa andare avanti.

Ecco come ne parla Assurditè:

“Ho scritto questa canzone dopo aver perso una scommessa. Mi trovavo al lago con Bravo Bravissimo, una sera eravamo abbastanza annoiati e mi ha sfidata a scrivere una canzone. Erano quasi le due di notte e ovviamente per quanto io possa amare la musica, non avevo molta voglia, ma avendo perso la scommessa non mi potevo sottrarre. Da qui nasce il titolo della canzone ‘Al Terzo Sbadiglio’, ho scritto la prima strofa poi sono andata a dormire. Una volta tornati a Milano ho ripreso il brano in mano e abbiamo trovato un riff di chitarra che si poteva adattare bene al testo, poi sono andata in studio da Giordano Colombo e abbiamo iniziato a modificarlo insieme.”

Per quanto riguarda la collaborazione, l’artista racconta:

“Ho conosciuto Giuse The Lizia a Bologna, ero in apertura al concerto di Laila al Habash e Giuse era lì come ospite. Fuori dal Locomotiv ci siamo presentati, io lo avevo già sentito dal vivo e avevo avuto modo di apprezzare i suoi testi e il suo stile. Ho subito pensato che avesse una forte personalità artistica e un carisma da invidiare, queste caratteristiche si sarebbero sposate bene con le mie strofe malinconiche. Quindi gli ho chiesto di collaborare nel brano e lui, dopo averlo ascoltato, ha accettato la mia proposta. Sono molto felice di questa collaborazione e Giuse ha scritto una strofa che non poteva essere più perfetta di così.“

Questa la tracklist dell’EP Assurditè: