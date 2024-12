Asp126 annuncia l’uscita di “Junkie”, il suo nuovo album da solista nel quale si racconta in maniera sincera e spiritosa

Fuori da venerdì 13 dicembre su tutte le piattaforme digitali e nel formato fisico vinile il nuovo disco di Asp126, “Junkie” per Columbia Records/Sony Music Italy.

Ad anticipare l’uscita del nuovo progetto i brani “Divisi” featuring Franco126 e “Ovvio“, pubblicati negli scorsi mesi e che hanno dato inizio al suo percorso da solista, dopo la sua carriera come membro del collettivo Lovegang126.

Il disco, prodotto da Wism e Fabio Grande, si muove tra synthvawe e un sound anni Ottanta, e spazia tra brani più malinconici e altri più giocosi e allegri, creando così un mix di suggestioni e riflessioni.

Asp126 racconta di sé stesso, delle persone, i loro comportamenti, le relazioni sentimentali e i diversi modi di approcciarsi alla vita, tra conflitti sia interiori che esteriori, trasformando così il disco in un connubio di stili e melodie eterogenee, imprevedibile e audace.

Quello di Junkie non è un viaggio in solitaria ma fatto con il sostegno di tanti amici, primo fra tutti Franco126. Mi vedrete in una veste musicale e stilistica diversa, ma chi mi conosce e mi ha sempre seguito troverà un fil rouge con i miei lavori precedenti. Dentro questo album ho condensato tutto quello che mi è frullato dentro in questo ultimo periodo, ho cercato di raccontarmi in maniera sincera e spiritosa.” racconta Asp126.

Disponibile qui il preorder di “Junkie“, il nuovo disco disco di Asp126 nel formato vinile.