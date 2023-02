Artisti più popolari su All Music Italia Speciale Sanremo. Da Blanco a Grignani, passando da Fedez & Rosa Chemical e la Ferragni

Artisti più popolari nella settimana di Sanremo 2023 su All Music Italia.

Dopo aver scoperto gli artisti più letti di gennaio, è arrivato il momento di vedere quali sono stati quelli della settimana del Festival di Sanremo.

Con settimana di Sanremo si intendono i 6 giorni che vanno dalla prima serata (martedì 7 febbraio 2022) a domenica 12 febbraio. Perché la domenica? Perché tutti i cantanti sono ospiti di Domenica In e della finale, che finisce in tarda notte, se ne parla per tutto il giorno.

I tre artisti che hanno fatto parlare più di sé in questi giorni, nonostante non fossero in gara sono stati:

Blanco e i suoi fiori presi a calci sul palco di Sanremo Fedez che ha oscurato la luce di sua moglie Chiara Ferragni (pare non l’abbia presa molto bene) Tha Sup, fratello di Mara Sattei in gara al Festival

Tra i personaggi, la più letta è stata naturalmente Chiara Ferragni, protagonista della prima e ultima serata del Festival.

