Gli artisti più letti nel 2024 su All Music Italia: il pop di Annalisa batte Kid Yugi e Lazza. Laura Pausini prima nei tour

Gli artisti più cercati e letti nel 2024 su All Music Italia.

Il 2024 è stato un anno intenso per la musica italiana, e anche su All Music Italia il pubblico ha mostrato un forte interesse per i grandi nomi, ma anche verso alcune delle nuove promesse della scena musicale. Analizziamo i dati degli artisti più letti per scoprire i trend e le curiosità che hanno catturato l’attenzione dei nostri lettori quest’anno.

Cliccate in basso su continua per scoprire gli artisti, le canzoni, gli emergenti e i cosiddetti emergenti più letti nel corso del 2024 su All Music Italia.