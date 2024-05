Articolo 31: 20 anni dopo ‘Domani Smetto’ arriva il nuovo disco di inediti ‘Protomaranza’

L’attesa per il ritorno degli Articolo 31 è finita.

Sono passati settemilaquattrocentonovanta giorni (7490, oltre 20 anni) da quando è uscito Domani Smetto, l’ultimo album del duo, e ora è arrivato il momento del nuovo disco di inediti degli Articolo 31: Protomaranza, fuori il 10 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy.

Ci troviamo di fronte a un esemplare piuttosto raro e pericoloso: il “Protomartialis-Maranzianus”, colloquialmente conosciuto come “Proto-Maranza”.

La specie, nonostante fosse protetta e riconosciuta dal Consorzio Discoteche di Provincia Chiuse Per Spaccio e dall’Associazione Per La Difesa delle Mutande Griffate, si è tristemente estinta alla fine degli anni ’90.

L’esemplare maschio si riconosceva facilmente dalle criniere slavate tramite litri di candeggina rovesciata nelle vasche in ghisa porcellanata delle madri, attraverso il codino o – nei casi più estremi – grazie ai capelli a punta stuccati col gel a presa rapida.

L’incarnato arancione, effetto abbronzatura-lampada cancerogena, completa l’aspetto primordiale.

La livrea era da combattimento, in molti esemplari erano osservabili capi tipo: gilet nero di pelle sopra petto nudo, occhiali Oakley avvolgenti, t-shirt smanicate, scarpe da basket da pompare, marsupi, short da ciclisti dipingi palle e il bomber.

L’ornamento più vistoso era sicuramente la catena finto oro al collo, simbolo indistruttibile di ricchezza e virilità.

Si narra venisse indossata anche sotto la doccia per non rischiare di perderla, cosa che ha sempre donato, al collo del Proto-Maranza, il tipico alone verdastro da finto metallo prezioso, marchio inconfondibile di povertà.

Il richiamo per attirare la femmina avveniva tramite versi gutturali da catcalling nucleare e movenze instant-cancel. Se la corte non andava a buon fine, il maschio poteva diventare aggressivo e consegnare alla vittima una cassettina con canzoni registrate dalla radio.

L’habitat naturale di questa specie erano i centri commerciali, le discoteche tech-house e gli arcade.

Qui avvenivano i rituali di accoppiamento, preceduti da grottesche danze punteggiate da grugniti e spasmi che duravano ore e l’accoppiamento stesso, che non superava mai i 35 secondi.

Qui è esposto un raro ibrido di proto-maranza, incrociatosi naturalmente con l’Operarius Garbagnatensis Proletarius e il Rappusus Colognensis.

O, come i più hanno imparato a conoscerli, gli Articolo 31.