Articolo 31: ‘Filosofia del Fuck-Off’ è il nuovo singolo e il primo brano della scaletta del tour

Gli Articolo 31 annunciano il nuovo singolo Filosofia del Fuck-Off (testo).

Il brano sarà fuori il 28 aprile 2023, ma non verrà lanciato in radio, ma verrà pubblicato e fatto girare in modo che il pubblico lo possa imparare in tempo per i prossimi concerti (già sold out) al Forum di Assago (MI) del mese di maggio.

Queste le parole con cui ne hanno dato l’annuncio sui social J-Ax e DJ Jad.

“FILOSOFIA DEL FUCK-OFF”

FUORI A MEZZANOTTE 🔥

Questo pezzo è per voi, nostri fan da sempre.

Non lo manderemo alle radio, non lo sentirete in giro perché è fuori da ogni schema, come d’altronde gli Articolo 31 sono sempre stati 🙃

Ci tenevamo a cantarla con tutti voi al FORUM e non potevamo più aspettare 🎤

Quindi se ci sostenete da sempre, mandate questo brano a un vostro amico, nostro fan e fatelo girare🪩

Noi comunque l’abbiamo annunciato così ORA ad @andrearosi00 presidente di @sonymusicitaly e non ha molte alternative 😂

SIAMO TORNATI 🤟

Voi siete pronti?

Le parole sono accompagnate da un video in cui gli Articolo 31 parlano al telefono con Andrea Rosi (Presidente di Sony).

J-Ax: Ciao Andrea, sono qua con JAD. Ascolta, lo so che sono le 5 ed è tardi. Sai filoso deve uscire stasera,

JAD: Deve uscire subito

Andrea: Devo attivare i miei fammi vedere se è stata fatta la delivery, se è una csoa fattibile. Fammi vedere intermaente

J-Ax: Tu vedi internamente quello che vuoi, però se non ce la fai, noi la pubblichiamo lo stesso.

Polilcy o non policy, lui può verificare quello che vuole

JAD: Noi stasera usciremo con Filosofia del Fuck Off

Ricordiamo che, dopo le 4 date milanesi (anticipate dalla tappa zero a Vigevano), gli Articolo 31 proseguiranno il tour a partire dal 1° luglio e per tutta l’estate.

Qui le date.

ARTICOLO 31 – TOUR 2023

14 maggio Palazzetto Dello Sport Di Vigevano

18 maggio Mediolanum Forum – Assago (MI)

19 maggio Mediolanum Forum – Assago (MI)

24 maggio Mediolanum Forum – Assago (MI)

25 maggio Mediolanum Forum – Assago (MI)

1 luglio – Bellinzona – Castle On Air

4 luglio – Legnano (MI) – Rugby Sound

9 luglio – Alba (CN) – Collisioni Festival

12 luglio – Brescia – Arena Campo Marte

14 luglio – L’Aquila – Pinewood Festival

16 luglio – Bologna – Sequoie Music Park

19 luglio – Roma – Rock in Roma

21 luglio – Francavilla al Mare (CH), Shock Wave Festival

22 luglio – Servigliano (RM) – No Sound Fest

28 luglio – Catania – Wave Summer Music

30 luglio – Matera – Sonic Park Matera

2 agosto – Roccella Ionica (RC) – Roccella Summer Festival

5 agosto – Palermo, Green Popo Festival

10 agosto – Majano (UD), Festival di Majano

12 agosto – Cattolica (RN) – Arena della Regina

15 agosto – Olbia – Red Valley Festival

19 agosto – Lecce – Oversound Music Festival

25 agosto – Romano d’Ezzelino (VI), AMA Festival

31 agosto – Prato, Setembre Prato è Spettacolo

