A sorpresa gli Articolo 31 lanciano un nuovo brano, “Blah (x3) feat. Massimo Pericolo

Articolo 31 Blah (x5) testo del nuovo singolo con Massimo Pericolo.

Tre mesi fa è uscito Protoromanza, album che ha sancito il ritorno degli Articolo 31 dopo l’esperienza al Festival di Sanremo del 2023.

Ora per l’estate 2024 J-Ax e Dj Jad lanciano un nuovo singolo in cui collaborano con Massimo Pericolo, Blah (x5).

Ad anticipare il brano uno scambio di messaggi su Whatsapp pubblicato sui social…

“Ciao Bro, sono Vane” scrive Massimo Pericolo, vero nome Alessandro Vanetti ad un altro Alessandro, Aleotti, J-Ax. Lo zio d’Italia risponde così:

“Min** Che strofa zio, porca **** hai spaccato!

Prima di tutto grande piacerone ti avevo mandato gli apprezzamenti a distanza. Il disco è già uscito, quindi non lo so, dimmi te, grazie mille.

È la prima volta che mi arriva il featuring dopo che è uscito il disco quindi ti ricorderò per sempre, fammi sapere e sentiamoci, questo è il mio numero e quando vuoi…”

Fai una cosa con calma mandami un dropbox con i file separati così poi ti faccio delle proposte…”

Massimo Pericolo conclude con una grossa risata per dare il via al lancio di questo brano fuori per Sony Music Italy dal 5 agosto 2024…

“Ahahaha, sto male io non avevo capito. Comunque piacere Bro. Rido pensando a quando e se ci chiederanno come è nato il pezzo…”

Riuscire questo brano rap a conquistare le classifiche attualmente in mano a Tony Effe, Gaia, Tananai, Annalisa, Elodie e The Kolors? L’ultimo singolo degli Articolo 31, Peyote con Fabri Fibra e Rocco Hunt, di recente è riuscito ad arrivare al primo posto della classifica radio EarOne.

Articolo 31 blah (x5) con Massimo pericolo, testo