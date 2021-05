Ariete firma per la serie Netflix “Summertime” il brano “L’ultima notte”

Ariete L’ultima notte è il nuovo brano della cantautrice in uscita per Bomba Dischi / Universal Music Italia venerdì 14 maggio 2021.

Arianna Del Giaccio, questo è il vero nome di Ariete, si è affermata in meno di un anno nella nuova scena musicale italiana grazie al suo talento, a canzoni che hanno colpito allo stomaco la sua generazione e al grande supporto di Spotify Italia che ha sempre riservato un posto per lei nelle sue playlist editoriali.

Autrice e chitarrista classe 2002, Ariete lancia ora L’ultima Notte”, un racconto di fine estate in cui allegria e nostalgia si confondono l’una nell’altra. Come la stessa Arianna sottolinea:

“L’ultima notte può sembrare un brano ‘spensierato’ ma nasconde dentro la nostalgia di un’estate che finisce. Mentre la scrivevo, venendo da un posto di mare come Anzio, mi tornavano in mente la spiaggia i faló con gli amici le serate passate a bere e quella inevitabile tristezza quando tutto sta per finire. L’ultima notte nasce da questa esigenza che è un po’ la sensazione che stiamo provando tutti in questo periodo così particolare”.