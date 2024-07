Tre playlist editoriali Spotify per “Un po’ mi pento”, singolo di debutto della giovane ARIA

È uscito nei giorni scorsi per Dischi dei Sognatori con distribuzione ADA Music Italy, Un po’ mi pento, primo singolo della giovane artista classe 2004 Ilaria Cofone, in arte ARIA.

Ilaria sin da piccola ha utilizzato la musica come chiave di espressione e di accettazione dei lati più profondi di se stessa avvertendo poi l’esigenza di dare una forma a tutto questo attraverso la penna. La voglia di fare musica nasce dal desiderio di creare una connessione con chi ascolta e dalla speranza di comprendere ed essere compresa.

Il nome d’arte, ARIA, fa riferimento alla sua personalità e alla sua paura di essere invisibile che entra spesso in contrasto con la necessità di sentirsi leggera e tenta di riportare questa delicatezza anche nelle sue canzoni.

Ecco come ARIA ci racconta questo suo singolo di debutto:

“Un po’ mi pento è una descrizione in chiave adolescenziale delle fragilità di una persona che vive un rapporto fatto di cose non dette, che prova per la prima volta il desiderio di scoprire l’altro ma si sente invisibile ai suoi occhi e lo guarda allontanarsi restando impotente.

Farsi da parte molte volte è l’antidoto giusto al dolore ma è anche ciò di cui ci si pente, poichè lascia il retrogusto amaro di qualcosa di incompiuto. L’entusiasmo è un frammento che viene portato via dai mille pensieri che ci invadono quando rimaniamo soli a guardare il cielo che cambia colore e lasciamo che il tempo ci scorra davanti.

È, dunque, anche un invito ad abbracciare se stessi, le proprie debolezze e i propri errori anche se ci si sente piccoli davanti agli altri e davanti al proprio riflesso.“