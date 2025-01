Area Stile a Sanremo 2025: una location esclusiva per il decimo anniversario

In occasione del Festival di Sanremo 2025, tra le tante iniziative legate alla kermesse e agli addetti ai lavori, si terrà Area Stile, una location promozionale che celebra quest’anno il suo decimo anniversario. Questa edizione prende vita dalla collaborazione tra l’ideatore Marco Lanfranchi, veterano del Festival con 25 anni di esperienza, e Patrizio Polifroni, direttore generale ed editore radiofonico.

Area stile a Sanremo 2025

Nella prestigiosa location dell’Hotel Royal, Area Stile ON AIR accoglierà emittenti e portali web, offrendo agli artisti e ai loro team un’esperienza esclusiva, grazie anche a un’area lounge riservata per garantire relax e discrezione.

Ogni emittente porterà il proprio stile distintivo, con interviste esclusive ai cantanti in gara per promuovere e supportare i brani del Festival.

UN AMBIENTE ESCLUSIVO PER GLI ADDETTI AI LAVORI

Dal 10 al 15 febbraio, Area Stile ON AIR offrirà un ambiente accogliente e raffinato. Oltre alle postazioni radio e web, sarà disponibile un’area beverage e food di alto livello, pensata per coccolare gli ospiti durante l’intensa settimana sanremese. Questo spazio si pone come un’oasi di tranquillità e comfort, ideale per ritagliarsi momenti di quiete nel caos del Festival.

La direzione artistica e il project management saranno curati da Ilaria Seghesio, mentre Marisol Camposs si occuperà di assistere e accompagnare i cantanti durante le interviste.

Il progetto è di Area Stile supportato da Gastronomia Il Faro – Catania, total sponsor dell’iniziativa.