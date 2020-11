Arcadia esordisce con il brano autobiografico “Taxi Driver”

Taxi Driver è il brano d’esordio della cantante e queer performer Arcadia (all’anagrafe, Stefano Filipponi). Il singolo, già disponibile negli store e su tutte le piattaforme streaming dal 23 ottobre, entra in rotazione radiofonica dal 30 ottobre 2020.

Con Taxi Driver, Arcadia inaugura il suo percorso da solista proponendo un brano di stampo fortemente autobiografico. Il pezzo, caratterizzato da ritmate sonorità pop, parla di Arcadia e del cammino che ha fatto. Racconta come attraverso le ciglia finte e un po’ di make-up, abbia trovato il modo per trasformare le lacrime in una manciata di glitter.

A proposito della canzone, Arcadia spiega: “Dopo dieci anni da X Factor, posso comunicare il mio mondo in totale libertà, spogliandomi di ogni maschera e indossando quella di Arcadia! La mia è la voce di una drag queen che canta di periferia e di dolore, tra una manciata di glitter e una linea di eyeliner!“.

Taxi Driver è scritta dallo stesso Stefano Filipponi, con la produzione artistica di Gaetano Guardino e Giuseppe Lipari per l’etichetta Quelli come noi Srl di Simona Ubbiali.

La canzone è accompagnata da un videoclip ufficiale, diretto da Enea Colombi. La clip è stata realizzata in modo volutamente spoglio, per dare la sensazione di una visione sognante e di un’eleganza senza tempo. Come in un tableau vivant, il vuoto della stanza conferisce iconicità ad Arcadia che diventa quasi una statua.

Arcadia – Taxi Driver – Video

Stefano Filipponi, concorrente di X Factor 4, ha portato in scena il personaggio di Arcadia per la prima volta nel 2017. Allora, aveva pubblicato il singolo Anima nel quale duettava con questa sua versione drag. Arcadia ha poi calcato i più noti palchi della scena queer milanese, fino ad esibirsi ai Pride del 2019 e del 2020 (nello show digitale in streaming su Twitch). Adesso, è arrivato il momento del vero debutto musicale con Taxi Driver.

Per seguire Arcadia, potete visitare il suo profilo Instagram.